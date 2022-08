Premier Manager: Ekspertens udvalgte til runde 1

Fredag sparkes der gang i en nye sæson af Premier Manager og dermed også af managerspillet dertil – Premier Manager.

Runde 1 i et managerspil er altid ensbetydende med svære prioriteringer og vigtige valg med langtrækkende konsekvenser. Her får du mit bud på de mest attraktive spillere og det bedste managerhold.

Det bedste budgetvalg i buret

Jeg starter på målmandsposten, hvor det nye pointsystem med større bonus til målscorere og assistmagere, bidrager yderligere til mit valg om at gå billigt til værks.

Her er Newcastles Nick Pope mit foretrukne valg til hjemmekampen mod oprykkerne fra Nottingham. Ikke fordi Newcastles defensiv er ikke noget særligt, men fordi deres favoritstatus er det.

Den engelske landsholdsmålmand Nick Pope har taget turen til Newcastle før denne sæson. Foto: Jens Dresling.

Eneste anke mod Pope er, at han i bedste fald kun giver mening at beholde i to runder.

Annonce:

Derfor er det klassiske alternativ at vælge en keeper, som givetvis er mindre interessant i runde 1, men til gengæld har et bedre kampprogram over flere runder.

Det alternativ ser jeg i Aston Villas Emiliano Martinez, der holdt buret rent 11 gange i fjor, hvorimod et sammenligneligt valg som Leeds’ Illan Meslier blot gjorde det ved fem lejligheder.

Jeg vil dog hellere bruge et beskedent transfergebyr med jævne mellemrum, så jeg konsekvent har det bedste budgetvalg på mål.

Målfarlig og billig fidus hos mestrene

I forsvaret fortsætter jeg med samme ræsonnement min interesse i Newcastle.

Kieran Trippier har i flere sæsoner været god for en assist hver fjerde kamp i snit, og etablerede sig efter skiftet til Newcastle som frisparksspecialist med to mål på seks kampe inden sin skade.

Kieran Trippier lægger beslag på mange dødbolde for Newcastle. Inklusiv frisparkene, der har vist sig at være et særligt våben.

Backkollega Matt Targett kan også fremhæves, da han ligeledes er ganske offensiv og formentlig fortsat vil være afsender på mange indlæg og hjørnespark.

Annonce:

Endnu billigere er Uniteds Tyrell Malacia, der har spillet fast i sæsonopstarten og dermed er blandt de mest oplagte valg til spilstarten i den billige kategori.

Giver vi prisen et lille nøk opad, synes Nathan Aké at have etableret sig som starter for City hen over sommeren. Det er i sig selv interessant til prisen.

Læg dertil, at Aké er relativ målfarlig med et mål hver tiende kamp og ét xG hver ottende kamp de seneste fire sæsoner.

Citys Nathan Aké (th) finder vej til ekspertens hold. Foto: Craigh Brough/Ritzau Scandix.

Endelig vil jeg fremhæve Matt Doherty fra Tottenham, der i foråret fik realiseret sit niveau fra tidligere år med 0,3 xG og 0,2 xA per 90 minutter, hvilket resulterede i to mål og fire assists i blot 15 kampe.

Dyrere spillere vil jeg ikke overveje, da jeg har en intention om at lægge en væsentlig del af budgettet i angrebet.

Midtbanen bugner af værdi

Derfor vil jeg på midtbanen også gribe fat i flere af de navne, som jeg nævner blandt mine 10 største scoops til maks tre millioner.

Annonce:

Herfra vil jeg fremhæve Newcastles Miguel Almiron, der har spillet sig ind i startopstillingen i opstarten med fire af holdets otte mål i de kampe, hvor han har været på banen.

Villas Leon Bailey er med tre mål i fem testkampe på en meget fremskudt position også oplagt, ligesom min personlige yndling, Morgan Gibbs-White, sandsynligvis skal spille angriber for Wolves i Raul Jimenez’ skadesfravær.

Gibbs-White scorede 12 mål og assisterede 10 andre som angriber for Sheffield United i Championship i seneste sæson.

Morgan Gibbs-White ærgrer sig over en misset mulighed i én af testkampene, der har budt på rigeligt med spilletid. Foto: Pablo Morano/Ritzau Scanpix.

Ovenstående trio er særlig interessant fordi, de frigør midler til angrebet, hvor det i min optik giver bedre mening at variere, hvis man sætter mere end ét managerhold.

På midtbanen må man imidlertid også nævne Arsenal Bukayo Saka.

I seneste sæson blev det til 11 mål og 7 assists, hvilket understøttes målt på xG og xA. Det er også blevet til fire mål i Arsenals fire testkampe, hvor Saka har cementeret sin status som straffesparksskytte.

Annonce:

Endelig vil jeg også nævne Newcastles Joe Willock, der før har ramt vilde målstimer og ligeledes er kommet på måltavlen i testkampene.

I foråret præsterede Willock 0,2 xG per 90 minutter og fik omsider hul på målbylden mod sæsonafslutningen, hvor det blev til to scoringer.

Udfordringen er, at Willock sandsynligvis sidder på det yderste mandat i startopstillingen og derfor repræsenterer en risiko.

Midtbanen rummer flere interessante spillere, men ingen af de øvrige er reelt en overvejelse, når jeg skal lægge mig fast på mine elleve udvalgte.

Sprængfarlig trio

Overvejelser har jeg derimod mange af i angrebet.

Så mange, at jeg var nødsaget til at forfatte en artikel alene om de bedste angribere til de første runder i Premier Manager.

På baggrund af power rankingen har jeg størst fidus til Mohamed Salah, Erling Haaland og dernæst af hensyn til prisen Gabriel Jesus, der nu tørner ud for Arsenal med et attraktivt startprogram.

Mohamed Salah bliver kaptajnen.

Annonce:

I ovenstående artikel har jeg dedikeret masser af spalteplads på, hvorfor jeg valget falder på netop den trio og ikke eksempelvis Harry Kane, som ellers kan gå en stor sæson møde.

Se ekspertens power ranking over de bedste angribere

I stedet vil jeg bruge pladsen her i optakten på at berøre de andre muligheder, som knytter sig til runde 1.

Her Newcastles Callum Wilson efter min mening den mest oplagte kandidat.

Skader ødelagde angriberens forår, men Wilson kom tilbage og få de afsluttende 200 minutter i Premier League.

Callum Wilson sluttede sæsonen af med et brag. Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix.

Her blev det til hele to mål og otte afslutninger, inklusiv et straffespark, til sammenlagt 2 xG.

Hen over de seneste to sæsoner ligger Wilson tilmed på den gode side af 0,5 xG per 90 minutter, så for et styrket Newcastle, bør briten blomstre yderligere.

i særklasse mest af alle.

Liverpools formstærke Darwin Nunez havde ligeledes været en varm kandidat, hvis man kunne regne med, at han starter inde. Da det ikke er tilfældet, er risikoen for stor i min optik.

Mit kaptajnvalg falder på Salah, men skelet mellem ham og Haaland er for mig minimalt.

Annonce:

Husk, at du kan få min vurdering til kvalerne på dit managerhold, når vi blænder op for en manager-chat torsdag klokken 12 på eb.dk.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Frederik Ingemanns elleve udvalgte til runde 1 i Premier Manager.