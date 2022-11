Premier Manager: Her er rundens store joker

Den sidste runde i Premier Manager for døren og det bliver en runde i Londons tegn på godt og ondt.

Med City, Liverpool og Newcastle bredt repræsenteret på de fleste managerhold, kan til- eller fravalget af den ene London-klub frem for den anden vise sig som det mest udslagsgivende i managerspillets allerede weekend.

En nem beslutning

London-klubberne kommer allerede i spil på målmandspositionen.

På tværs af managerspil er jeg ikke særligt begejstret for at skifte ud i målet forud for den sidste runde, da der efterhånden er langt mellem de billige og derfor transferlette valg.

Derfor er det også en nem beslutning for mig at holde fast i Newcastles Nick Pope trods den udfordrende hjemmekamp mod Chelsea.

Annonce:

’Intet er vigtigere i fodbold end momentum’ som Kasper Schmeichel siger og Newcastle har momentum netop nu. Klubben har ikke tabt en kamp siden august og har sågar vundet syv af deres seneste otte kampe.

Skal man imidlertid have en ny mand mellem stængerne må Crystal Palaces Vicente Guaita i mangel på gode valg være det bedste på udebane mod Nottingham.

Jeg har tidligere været skeptisk over for Palace, men i to af de seneste tre udekampe har de holdt bedre modstandere som West Ham og Leicester på under ét xG.

Palaces Guaita er et fint valg i mangel på bedre, lyder dommen. Tony O'Brien/Ritzau Scanpix.

Liverpool og City dominerer på ny

I forsvaret er det imidlertid City og Liverpool, der atter sætter sig tungt på det mest, som trendlisten indikerer.

Liverpools Ibrahim Konate kan fås til spotpris til hjemmekampen mod Southampton, mens Citys Nathan Aké med næsten sikkerhed også er transfergebyret værd, hvis han starter inde i rundens første kamp.

Hvad er der så ellers?

Ikke nogen på papiret, men skal man udover stepperne har jeg fortsat et godt øje til West Hams Aaron Cresswell til trods for en skuffende kamp i weekenden.

Annonce:

Som pointeret senest havde Cresswell forud for weekenden kreeret 14 oplæg til sammenlagt 1,5 xA i de foregående 5 kampe, hvilket kun var overgået af Trippier.

Finder Cresswell de samme takter frem mod Leicester, burde der være meget at komme efter.

Ganske vidst har Leicester holdt nullet i overraskende fire af de seneste fem kampe, men det skyldes bestemt ikke, at defensiven har lukket af. Alene i de seneste fire kampe har de indkasseret over 4 xG.

Ingemann har ikke givet op på Aaron Cresswell trods weekendens skuffelse. Foto: Oli Scarff/Ritzau Scanpix.

Rundens store joker

På midtbanen vil jeg hurtigt glide henover Liverpools Harvey Elliot.

Jeg synes egentlig ikke, at Elliot er et særligt godt valg, selvom han har scoret et par mål, som sætter sig i hukommelsen. I snit er han blot god for 0,1 xG og to afslutninger per 90 minutter, hvilket teenageren desuden sjældent får.

Til en fordelagtig hjemmekamp bliver Elliot dog aldrig et dårligt valg.

Jeg har alligevel mere fidus til Brightons japaner Kaoro Mitoma, der scorede sæsonens første mål i weekenden, men har vist flere lovende takter den seneste måned.

Annonce:

I den periode har Mitoma præsteret tre afslutninger og otte oplæg svarende til 0,4 xG og 1,9 xA fordelt på blot 230 minutter.

Holdkammeraten Adam Lallana leverede også både mål og assist, men hensigt til, at veteranens første 400 minutter i denne sæson var komplet ufarlige, er Lallana ikke en prioritet for mig.

Så langt hellere Brightons dødboldsdirigent Pascal Gross som i denne sæson har tegnet sig for cirka en tredjedel xG og xA per 90 minutter.

Rundens helt store joker skal imidlertid findes i Tottenham efter min mening.

Med Son ude og Richarlison fortsat tvivlsom i forhold til startopstillingen, kan Ivan Perisic muligvis fortsætte som Kanes partner i angrebet, som tilfældet har været det i de seneste to kampe.

Positionen er ikke helt uvant for kroaten, der typisk spiller mere offensivt på landsholdet, og i opgøret mod Liverpool stod Perisic bag fem oplæg og tre afslutninger til henholdsvis 0,6 xA og 0,8 xG.

Annonce:

Som sagt er det ikke givet, at Perisic fortsætter som angriber i hjemmekampen mod Leeds, men i værste fald ryger han tilbage på wingbacken, hvorfra det er blevet til tre assists i de foregående tre kampe.

Af den grund synes jeg, at Tottenham-spilleren er et rigtigt spændende valg med et potentiale, der i værste fald stadig er fornuftigt.

Tottenhams Ivan Perisics spillede angriber mod Liverpool i seneste runde med lovende takter til følge. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix.

Brandvarme Benrama

I angrebet vil jeg vurdere, at Erling Haaland er for dyr at bringe ind.

Ganske vidst er nordmanden på papiret rundens bedste kaptajnvalg, men i min optik kun få promiller foran Mohamed Salah, som mange formentlig allerede har.

Ikke mindst fordi, at den norske angriber synes at være faldet en lille smule i kadence i forhold til sæsonstart. Det siger jeg velvidende, at den bemærkning kan komme til at forfølge mig.

Helt generelt er der faktisk ikke særligt mange spillere, som er interessante at købe med én kamp for øje.

Annonce:

Ét populært bud er Arsenals Gabriel Martinelli, men end ikke City har præsteret over 2 xG på Wolverhamptons hjemmebane og Arsenal-brasilianeren har blot scoret én gang i otte optrædener – heraf fem fra start – i den forgangne måned.

Derfor peger pilen for mit vedkommende atter mod West Ham og Said Benrahma som den eneste gode kandidat.

Som påpeget i sidste uge strutter algerieren af selvtillid, hvilket hans hårdtpresset afslutning mod Palace, som førte til scoring, vidnede om.

Få angribere er interessante til den kommende runde, men West Hams Benrahma er. Foto: Tony O'brien/Ritzau Scanpix.

Benrahma har nu scoret i sine seneste tre hjemmekampe fra start - blandt andet takket være sin nye tjans som straffesparkskytte. Derudover er det blevet til 12 afslutninger.

West Ham-spilleren startede sågar på bænken i midtugens pokalkamp og dermed har Benrahma alle forudsætninger for at fortsætte sin stime, når Leicester kommer på besøg.

Endelig er der ingen anledning til at sælge Callum Wilson i skrivende stund, selvom når står som tvivlsom inde i managerspillet.

Annonce:

Englænderen har døjet med feber, hvilket var årsagen til, at han blot spillede en halvleg mod Southampton, men Wilson er i bedring og bør være frisk igen i weekenden.

Mit kaptajnvalg falder på Salah med Kevin de Bruyne som nærmest alternativ.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Frederik Ingemanns udvalgte til sidste runde i Premier Manager.