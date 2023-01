Kun i Ekstra Bladet

‘If you fail to prepare, you prepare to fail’. Sådan lyder et fortærsket ordsprog, men til den kommende runde i Premier Manager har det sin berettigelse.

Der er nemlig meget at vinde i sparede transfergebyrer, hvis man allerede nu tager højde for de væsentlige dobbelt runder, som vi får i de næste runder af managerspillet.