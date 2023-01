Premiere League-stjerne taget for spritkørsel

Newcastle-stjernen Joelinton fik ikke lige den start på torsdagen, som han måske havde håbet på.

Den 26-årige brasilianske angriber blev nemlig arresteret natten til torsdag, da han med en alt for høj promille blev stoppet i sin bil af politiet.

Det skriver The Times.

- Kort før kl. 1.20 i dag (torsdag) stoppede politibetjente en bil i Ponteland Road-området ved Newcastle og arresterede bilejeren.

- Joelinton Casio, 26, fra Ponteland er siden blevet sigtet for spirituskørsel. Han skal stille for en dommer i Newcastle 26. januar, siger en talsmand for politiet ifølge The Times.

Joelinton kom til den storsatsende nordengelske fra tyske Hoffenheim i 2019 for 325 millioner kroner, hvilket var klubrekord, indtil svenske Alexander Isak blev hentet i Real Sociedad i sommer for lidt over en halv milliard kroner.

Brasilianeren, der både kan benyttes helt fremme på banen og på midtbanen, har spillet en god sæson i den saudisk-ejede klub, der på en øjeblikkelig tredjeplads er sæsonens store overraskelse.

Han er fast mand i startopstillingen og har bidraget med to scoringer - den seneste på Boxing Day, hvor han headede 3-0-målet ind mod Leicester.

Så sent som i tirsdag var Joelinton også på pletten for Newcastle mod Leicester. Denne gang var det i Liga Cup'en, hvor Leicester blev sendt ud med et 2-0-nederlag i kvartfinalen.

Newcastle skal derfor spille semifinale i turneringen blot to dage efter, at Joelinton har været i retten i sagen.

Newcastle-manager Eddie Howe er ifølge Daily Mail orienteret om hændelsen og lader forstå, at klubben vil håndtere sagen internt.