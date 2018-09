Pressede Manchester United vinder trods rødt kort

Efter en hård og modvindspræget start på sæsonen i Premier League fandt Manchester United og manager José Mourinho søndag både læ og lidt at smile af på Turf Moor.

På Burnleys hjemmebane vandt Manchester-holdet nemlig 2-0 på to mål af Romelu Lukaku. Sejren kom i hus på trods af et brændt straffespark og rødt kort.

I søndagens anden sene kamp tabte Christian Eriksen med Tottenham 1-2 hos Watford, der overraskende fortsat har maksimumpoint.

I Burnley scorede Romelu Lukaku sikkert med hovedet efter 27 minutter, og et minut før pausen smækkede han en afrettet bold i nettet fra kanten af det lille felt.

Midt i anden halvleg brændte Uniteds Paul Pogba et straffespark på målmand Joe Hart.

Kort efter fik gæsternes Marcus Rashford rødt kort for at stikke hovedet frem i en "skallebevægelse" mod Burnleys Phil Bardsley.

Alligevel var gæsternes tæt på endnu en scoring, da Lukaku brændte en friløber.

Med sejren har Manchester United seks point for fire kampe - det er dog stadig seks point færre end topholdene Liverpool, Chelsea og Watford.

Tottenham fik ellers alletiders mulighed for at blive det tredje ben i trioen, da holdet kom foran hos netop Watford på Vicarage Road.

Abdoulaye Doucoure scorede et lettere bizart selvmål efter 55 minutter, før Tottenhams Toby Alderweireld var lige ved at gentage kunststykket i den anden ende med et hovedstød på egen overligger.

21 minutter før tid udlignede angriberen Troy Deeney, og syv minutter senere scorede midtstopperen Craig Cathcart til 2-1.

Netop Tottenham og Manchester United krydsede klinger i den foregående spillerunde - og José Mourinho har været under pres lige siden.

United tabte nemlig 0-3, og efterfølgende forlangte den iltre portugiser respekt.

- Jeg har vundet flere Premier League-titler end de andre 19 managers tilsammen. Tre til mig, to til dem. Respekt, lød det fra José Mourinho på pressemødet, hvorefter han forlod lokalet.

De tre mesterskaber er dog alle hentet for Chelsea, mens Mourinhos bedste placering som United-manager var sidste sæsons andenplads.

I denne sæson havde holdet inden opgøret i Burnley også tabt til Brighton.

