Pukki frarøver Newcastle sæsonens første sejr

Heller ikke 14. gang var lykkens gang for Newcastle i Premier League i denne sæson.

Tirsdag spillede bundproppen i den bedste engelske fodboldrække 1-1 med Norwich, der inden kampen lå på næstsidstepladsen.

Dermed er Newcastle altså fortsat uden sejre.

Den første af slagsen på denne side af sommerpausen så ellers endelig ud til at komme. På trods af at have været i undertal siden niende minut fik Callum Wilson på et straffespark sendt Newcastle i front efter en times spil.

Men små 20 minutter senere smed Teemu Pukki en spand koldt vand i ansigtet på spillerne fra Newcastle, da han udlignede til slutresultatet.

Resultatet efterlader Newcastle med syv point for 14 kampe. Norwich har tre point mere, nu placeret på 18.-pladsen.

Dermed er der altså stadig ikke sket så meget med resultaterne på banen for Newcastle, siden de store ændringer uden for kridtstregerne for nylig.

I oktober blev klubben overtaget af et stenrigt saudiarabisk anført konsortium, og kort efter blev manager Steve Bruce fyret og erstattet med Eddie Howe.

Men den nye træner har altså ikke rigtigt fået vendt skuden. Siden Howes ansættelse er det blevet til nu to uafgjorte og et enkelt nederlag.