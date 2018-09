Tidligere Brøndby-bomber scorer igen

Den engelske Championship-klub Brentford har fået en særdeles stærk sæsonstart, og lørdag eftermiddag blev det til en 2-0-sejr over Wigan på hjemmebane.



Her var det en kamp, hvor den danske landsholdsspiller Henrik Dalsgaard spillede hele kampen, og kunne derfor også se holdkammeratenNeal Maupay score sit sjette mål ud af de fem kampe i den næstbedste engelske række, som han har deltaget i.



Her var der spillet 24 minutter af kampen, og i anden halvleg stodNeal Maupay bag scoringen til 2-0 efter 63 minutters spil, som altså blev hans syvende scoring i fem kampe for Brentford-holdet.



Sejren betyder, at Brentford nu er på andenpladsen i rækken, som de deler med både Bristol og Middlesbrough. Sidstnævnte kom i vanskeligheder mod Norwich, hvor det blev til et 0-1-nederlag.



Der var det den tidligere Brøndby-angriber Teemu Pukki, der sørgede for at sejren gik til Norwich. Det skete efter 58 minutters spil, og her er der tale om den trejde kamp med mål i træk for Pukki, da han scorede mål i begge Finlands landskampe og nu dette mod 'Boro'.



Næste kamp for Brentford er mod Ipswich, der ligger på sidstepladsen i den engelske Championship.

