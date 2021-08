Råbte Liverpools fans virkelig det?

Liverpool fik skudt Premier League-sæsonen perfekt i gang lørdag med en overbevisende 3-0-sejr ude mod oprykkerne Norwich.

Men der var malurt i bægeret efterfølgende. En gruppe af Merseyside-klubbens tilhængere kom under kampen med homofobiske tilråb rettet mod Norwich' skotske midtbanemotor Billy Gilmour.

Det vækker harme hos klubbens LGBT+-fangruppe Kop Outs, som på Twitter har påtalt tilråbene. Og Liverpool retter en kritik af klubbens fans, som deltog i tilråbene.

- Tilråbene er stødende og upassende - en besked vi har sendt adskillige gange sammen med Kop Outs, skriver Liverpool på sin officielle twitter-profil med henvisning til Kop Outs' opsang på samme medie.

- Vi opfordrer fansene til at huske de inkluderende værdier, klubben har, og til at afholde sig fra at bruge sådanne tilråb fremover.

Ifølge Kop Outs blev der råbt 'rent boy' efter Billy Gilmour, som Norwich har lejet i Chelsea til denne sæson.

Og selv om nogle fans måske blot har villet håne Gilmour for at være en lejespiller, så gør Kop Outs opmærksom på, at vendingen grundlæggende har en anden og stødende betydning.

Fangruppen har retweetet et opslag, hvor det forklares, at termen faktisk refererer til mandlige prostituerede. Når den bruges nedladende, som tilfældet var mod Norwich, opfattes det homofobisk, forklares det.