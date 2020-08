Rabler det for legenden?

Ally McCoist bevægede sig ud af en tangent under en debat i radioen – og så var det svært at stoppe igen

Det kan være relativt simpelt at afgøre, hvilken fodboldklub, der er størst. Altså hvis det alene måles på økonomi eller resultater.

Det bliver straks mere bøvlet, når man bevæger sig over landegrænser og sammenligner på tværs. Og det kan ende helt galt, når der går følelser i den hos dem, der diskuterer.

Derfor gik det også lidt i hårknude i Talksports Breakfast-program tirsdag, efter den tidligere Tottenham-spiller Jamie O’Hara mandag aften havde udtalt, at Eddie Howes nu tidligere job som manager i Bournemouth FC, der netop er rykket ud af Premier League, er sværere at udfylde end eksempelvis Steven Gerrards ditto i skotske Rangers FC.

Talksports vært, Laura Woods, ageret kløgtigt og ringede til Mr. Rangers himself, Ally McCoist. Manden der som angriber spillede i omegnen af 500 kampe for klubber 1983-1998.

Og det var en virkelig god idé. For McCoist var ved at få telefonen galt i halsen, da han hørte O’Haras påstand. Sjældent – hvis nogensinde – har McCoist hørt noget så himmelråbende åndssvagt.

- Hvis en ansat hos Talksport nogensinde skulle testes for indtagelse af alkohol eller stoffer samtidig med at vedkommende havde en så åndssvag holdning, så var i går den rigtige situation, kom det som skidt fra en spædekalv fra McCoist.

'Har I nogensinde hørt noget så tåbeligt?'

- Jeg er med på, at alle skal have love til at have en holdning…medmindre det er Jamie O’Hara, der udtaler sig om Rangers og Bournemouth, kom det fra den grinende, gryntende og spyttende McCoist på sit syngende skotske.

- Har I nogensinde hørt noget så tåbeligt i jeres liv, spurgte han retorisk uden at gide vente på et svar.

- Han siger meget vrøvl. Sludder og vrøvl. Det er helt skørt. Det vil aldrig ske på den her planet. Rangers-jobbet er meget større, kom det fra McCoist.

Du kan høre dele af det forrygende indslag og læse meget mere om ordvekslingen her.

Havde det så bare stoppet her, havde Talksports ansatte sagt tak for snakken og lagt på, var det nok en samtale, der ville være blevet glemt i løbet af et par dage.

Men Laura Woods var snu. Hun vidste, at nu var McCoist i gang, og så var det med at holde fast.

Derfor fik legenden med næsten 300 mål på cv’et et spørgsmål mere: Hvilke andre klubber i engelsk fodbold mener McCoist, at Rangers er større end?

Større end Arsenal og Chelsea

Et glimrende spørgsmål, der endte med at få et forrygende svar.

- Rangers, svarede han, da han blev spurgt til Leeds United. Om det tidligere storhold, der netop er vendt retur til Premier League, er større end Rangers.

Rangers, Rangers, Rangers, lød svaret, da værten spurgte, hvem der var største af skotterne og West Ham, Newcastle og Tottenham.

- Hvad med Arsenal eller Rangers, spurgte Laura Woods.

- Æhm…det er en god én. Rangers, svarede McCoist.

Næste klub på vej var Chelsea.

- Oh, jeg kan godt lide Chelsea. Men jeg siger stadig Rangers, kom det nu svært overraskende fra McCoist og tilføjede, at der kun er tre klubber i Storbritannien, der er større end Rangers: Manchester United, Manchester City og Liverpool.

- Den eneste forskel på de klubber og Rangers og Celtic er økonomien. Hvis Rangers og Celtic spillede i Premier League, ville du i løbet af fem år have en top otte i stedet for top seks. Så simpelt er det, sagde McCoist.

Hvis Laura Woods formåede at holde masken undervejs, kunne Jamie O’Hara ikke klare det mere. Og det kom lytterne til gode.

- Du burde være klogere end at blive ved med at svare Rangers til alle Woodsys spørgsmål, sagde han grinende.

Men McCoist stod ved det.

Ally McCoist regnes for at være en af skotsk fodbolds allerbedste angribere - på tværs af alle tider. Han var så målfarlig i perioder, at han to sæsoner i træk vandt Golden Shoe - prisen for flest mål på tværs af alle europæiske ligaer - i begyndelsen af 1990'erne.

Ally McCoist i aktion for Skotland. Arkivfoto: Claus Bonnerup

Jamie O'Hara jubler efter en scoring for Tottenham i 2008 - omgivet af blandt andre Roman Pavlyuchenko, Didier Zokora og Giovani dos Santos. Foto: Nigel Roddis/Reuters/Ritzau Scanpix

Se også: Kæmpe kovending: Drømmen lever

Se også: Kæmpe transfer nærmer sig for United

Se også: 1,4 milliarder: Karrierens mest betydningsfulde

Berggreen havde aftale: Så blev de helt forkerte fyret

Fuldstændig ekstremt: ALT for mange