Rammer engelsk avis: PL-giganter går efter dansk stjerne

Den engelske avis The Sun skriver, at Liverpool, Manchester United og Arsenal er interesseret i at hente 20-årige Jacob Bruun Larsen i Dortmund

Jacob Bruun Larsen brød i sidste sæson igennem i Dortmund, og hans præstationer for den populære Bundesliga-klub er blevet bemærket langt ud over Tysklands grænser.

Ifølge The Sun er den 20-årige kantspiller på radaren hos en række topklubber i Premier League.

Den engelske avis skriver, at Liverpool, Manchester United og Arsenal kæmper om det tidligere Lyngby-talent.

Nu skal den slags historier altid tages med et gran salt, men Bruun Larsen har med sin pågående og direkte stil nogle af de kvaliteter, som topklubber efterspørger.

Jacob Bruun Larsen scorede en enkelt gang ved U21-EM, og The Sun motiverer sin historie med, at der i både Liverpool og Arsenal er en tysk forbindelse til Bruun Larsen.

Han kom til Dortmund i 2015, mens Jürgen Klopp stod i spidsen for klubben.

Han kender derfor Jacob Bruun Larsen fra dengang og sagde i forbindelse med sin afsked fra Dortmund, at han ærgrede sig over ikke at få muligheden for at træne de mange talenter, der var på vej.

Sven Mislintat var på det tidspunkt ansvarlig for rekrutteringen af spillere i Dortmund.

Han blev kendt som diamantøje, og hans evne til at spotte talent fik Arsenal til at hente ham til Premier League.

Han har forladt The Gunners igen, men skal man ellers tro The Sun, identificerede han inden sin afgang i februar Jacob Bruun Larsen som en spiller, som Arsenal skulle gå efter i sommerens transfervindue.

Jacob Bruun Larsen, der har kontrakt med Dortmund to sæsoner endnu, spillede i sidste sæson 30 kampe for den tyske klub. Han er noteret for en A-landskamp.

