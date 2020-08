Ramt af indbrud: Huset plyndret

Philip Billing nyder i øjeblikket en velfortjent ferie efter en lang sæson, selv om Bournemouth endte med at rykke ud af Premier League, men danskeren fik lørdag aften overbragt en ganske ubehagelig nyhed.

Ifølge engelske Sportsmail har der nemlig været begået indbrud i Billings hus, og der er blevet stjålet smykker og personlige ejendele for flere tusinde kroner.

Det samme kan potentielt komme til at ske for andre Bournemouth-spillere, der også holder ferie i disse dage, så klubben har efter samtaler med Dorset Police besluttet, at der skal skrues op for sikkerheden omkring spillernes ejendomme i det næste stykke tid.

Philip Billing i aktion for Danmark ved U21-EM 2019 mod Italien. Foto: Lars Poulsen/Polfoto

Bournemouth skal efter sommerpausen forsøge at rykke op fra Championship.

Også Kasper Dolberg har været udsat for tyveri i løbet af det seneste år, men dengang var det en holdkammerat, der tog danskeren ur til en halv million kroner med sig hjem.

OGC Nice valgte at fyre gerningsmandenLamine Diaby-Fadiga.

Se også: Brøndbys nye stjerne: - Dejlig sammenligning

Se også: Plyndrer død F1-kørers butik

Se også: Dansk succes: Seks på stribe