Ramt igen: Ny kamp udsat

For fjerde gang i sæsonen må en Premier League-kamp udskydes på grund af et coronaudbrud i en klub.

Efter et voksende smitteudbrud i Fulham er klubbens udekamp søndag mod Burnley nemlig blevet udsat på ubestemt tid. Det skriver Premier League på sin hjemmeside.

- Efter udsættelsen af Fulhams kamp mod Tottenham i onsdags er alle spillere og personer i Fulhams stab blevet testet igen, og lørdag morgen kunne der noteres et øget antal positive covid-19-tilfælde.

- Efter at have rådført sig med uafhængige medicinske eksperter efterkommer Premier Leagues bestyrelse Fulhams ønske om at udsætte kampen på grund af de exceptionelle omstændigheder i klubben, skriver Premier League.

Fulham råder over danske Joachim Andersen, der er fast mand i klubbens forsvar.

Ligaen fastholder samtidig, at coronaprotokollerne i ligaen fungerer efter planen, og at ligaen har myndighedernes opbakning til at spille videre.

Efter stigende smittetal i England - og også i landets bedste fodboldklubber - har flere managere ellers givet udtryk for, at de ønsker en coronapause, men det har ligaen afvist.

Foruden de to udsatte Fulham-kampe er opgørene Aston Villa - Newcastle og Everton - Manchester City tidligere blevet udskudt efter smitteudbrud.