Rangnick: Manchester United er seks år bagefter Liverpool

Efter at have været vidne til en afklapsning af Liverpool konstaterer Manchester Uniteds midlertidige manager, Ralf Rangnick, at United er nødt til at gennemgå en stor genopbygning, hvis holdet skal kunne kæmpe med om trofæer igen.

Konkret mener Rangnick, at Manchester United er seks år efter rivalerne fra Liverpool.

- Det er pinligt, det er skuffende, måske endda ydmygende, siger tyskeren om nederlaget.

Liverpool vandt tirsdag aften 4-0 på Anfield i Premier League og i oktober 5-0 på Old Trafford.

- Vi er nødt til at acceptere, at de er seks år foran os lige nu. Da Jürgen Klopp kom til, forandrede de klubben og løftede ikke blot holdet, men hele klubben og byen til et nyt niveau.

- Det er det, som er nødt til at ske med os i de næste transfervinduer, tilføjer han.

Rangnick mener, at Liverpool har forbedret sig i hvert eneste transfervindue, siden tyskerens landsmand Jürgen Klopp kom til klubben i 2015.

Og det har givet pote, for lige nu er der '25 Formel 1-racerbiler' i Liverpools trup, siger Rangnick.

Ralf Rangnick ventes ikke at forblive i spidsen for Manchester United i næste sæson. I den seneste tid er Ajax-træner Erik ten Hag blevet sat i forbindelse med Premier League-klubben.

I den anden lejr fik egypteren Mohamed Salah endeligt afsluttet sin måltørke mod Manchester United efter seks målløse kampe.

Liverpool-angriberen gjorde det således til både 2-0 og 4-0 tirsdag aften på Anfield.

Heller ikke han er imponeret over Manchester Uniteds spil.

- De gjorde livet let for os på midtbanen og i bagkæden, siger han.

Sejren sender Liverpool op på førstepladsen med 76 point i den tætte guldduel i Premier League. Der er to point ned til Manchester City, der med en sejr onsdag over Brighton kan generobre topplaceringen.