Rangnicks pisk kan ramme Ronaldo

Der er en ny sherif i Manchester United, hvis navn er Ralf Rangnick.

Den tyske cheftræner skal nu overtage festlighederne på Old Trafford efter fyringen af Ole Gunner Solskjær. Den tidligere RB Leipzig-træner har afventet en arbejdstilladelse, men er nu klar at dirigere Cristiano Ronaldo og resten af United-mandskabet.

I England spekulerer man over, hvordan den 63-årige træner vil gribe sine arbejdsopgaver an i Manchester, og trækker han sine strenge arbejdsmetoder med fra tiden i RB Leipzig, må Ronaldo lade nøglerne til sin Ferrari, Lamborghini og Bentley blive liggende derhjemme.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ronaldo er tidligere ankommet til Uniteds træningsanlæg i denne i Lamborghini Urus, der ses på billedet her. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

Da Rangnick varmede trænersædet i Bundesliga-klubben, måtte spillerne kun ankomme til træningsanlægget i firmabiler, og flere medier - heriblandt Mirror - hævder, at tyskeren vil medbringe samme politik til Old Trafford.

Det vil altså betyde, at Ronaldo ikke kan komme trillende i sin Lamborghini Urus, Bugattien Centodieci, der koster 70 millioner kroner eller den helt særlige La Voiture Noire, der kun er blevet produceret i et eneste eksemplar og derfor koster 80 millioner kroner.

Ingen over, ingen under

Den portugisiske superstjerne har i sin tid i Real Madrid og Juventus haft flere trænere, der har haft tendens til at give ham frihed uden for grønsværen grundet hans stjernestatus og betydning for holdet.

Men skarpe Rangnick har aldrig gjort undtagelser for én spiller i sin trænerkarriere, og meget tyder altså på, at Ronaldo ikke vil blive forskelsbehandlet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Der går ikke længe, før Rangnick kan svinge pisken i United. Foto: Filip Singer/Ritzau Scanpix

Så ingen fede luksusbiler for den femdobbelte Ballon d'Or-vinder til træningsanlægget.

I stedet kan Ronaldo se frem at komme trillende i en Chevrolet, der fortsat er officiel partner hos 'De Røde Djævle', selv om virksomheden ikke længere sponsorerer Uniteds førsteholdstrøje.

