Rasende før guldbrag: - Det er uacceptabelt

Der er dømt topbrag onsdag aften, når de himmelblå fra Manchester gæster den traditionsrige engelske hovedstadsklub Arsenal, som for nu fører an i landets bedste fodboldrække, Premier League.

Arsenal fører med tre point over Manchester City og har endda en kamp i baghånden. Dermed kan en sejr over rivalerne og en sejr i de resterende opgør give Arsenal en føring på ni point.

Og de rødklædte får ikke svært ved at finde den indre ild op til opgøret mod Manchester City, siger cheftræner Mikel Arteta. Især ikke efter weekendens 1-1-kamp mod Brentford.

En klar dommerfejl i lørdagens opgør gjorde, at Arsenal mistede en 1-0-føring over klubben. Da slutfløjtet lød, stod der 1-1, og Premier League-topholdet måtte nøjes med et enkelt point.

Kampens VAR-dommer har siden erkendt, at der var tale om en fejl.

- Vi sluttede kampen med enorm vrede, for der var ikke tale om en menneskelig fejl. Der var tale om nogen, som ikke forstår deres arbejde, og det er uacceptabelt, siger Arteta tirsdag aften ifølge nyhedsbureauet AFP.

Vreden skal dog kanaliseres ind i opgøret mod Manchester City, mener han.

- Det har gjort spillerne, klubpersonalet og vores fans stærkere at skulle overkomme den her forhindring, som de har underlagt os, siger Arteta.

Arteta og hans mandskab har vundet to af de seneste fem Premier League-kampe. De blev desuden slået ud af pokalturneringen FA Cup af netop Manchester City for godt to uger siden.

Gabriel Jesus, Arsenals spydspids, er stadig tvivlsom, men er på træningsbanen og har også lavet øvelser med bold. Det oplyser Arteta i en pressemeddelelse på Arsenals hjemmeside.

Manchester City har sejret i tre af de seneste fem Premier League-opgør.

Cheftræner Pep Guardiola har dog ikke kunnet forsikre fans om, at stjerneangriberen Erling Haaland er klar til at vende tilbage til grønsværen efter den lårskade, som han pådrog sig under 3-1-sejren over Aston Villa søndag.

En sejr til Manchester City vil i hvert fald midlertidigt sende de blåklædte op på Premier Leagues førsteplads, omend Arsenal kan kapre pladsen tilbage med en sejr i klubbens udestående opgør.

Pep Guardiola fortæller i en pressemeddelelse på Manchester Citys hjemmeside, at han endnu ikke er klar til at opgive håbet om at forsvare Premier League-titlen fra 2022.

- Vi kommer til at kæmpe for det indtil sæsonens sidste dag, siger han.

- Den største motivation er, at jeg ikke vil smide Premier League-titlen, bare fordi vi ikke er helt de samme, som vi har været.

Manchester City og Arsenal spiller onsdag aften klokken 20.30.

