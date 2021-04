Rasende Klopp: - Det er en joke

Den turneringsstruktur i Champions League gældende fra 2024 er ikke vejen frem.

Det fortæller Liverpool-manager Jürgen Klopp i et interview til Goal.

Tidligere på måneden bekræfter UEFA, at Champions League-formatet bliver ændret fra 2024. Her vil 36 hold blive samlet i én stor gruppe, hvor hvert hold er sikret ti kampe mod ti forskellige hold fordelt på hjemme- og udebanekampe.

Det betyder, at antallet af europæiske kampe vil blive forøget kraftigt. I øjeblikket er der 96 kampe i gruppespillet i Champions League, men med det nye format stiger tallet til 180.

Klopp er ikke tilhænger af formatet, som han kalder 'en joke'.

- Jeg har ikke noget problem med forandringer. Vi ville alle gerne have den nye Super League nedlagt, men samtidig har vi det nye Champions League. Hvem læser dette koncept og tænker 'ih det er perfekt'? Hvem siger nu, at dette ikke handler om penge? Det er en joke, siger Klopp.

Liverpool-manageren er især træt af, at UEFA træffer beslutningen over hovedet på klubberne.

- Jeg har sagt det før med Nations League, eller da FIFA ville have et VM for klubhold. De spørger os ikke. De gennemfører det bare. Hvorfor? På grund af penge.

Ændringen af Champions League kommer i kølvandet af den omdiskuterede udbryderliga European Super League, hvor 12 europæiske storklubber lagde op til at lave en liga for sig selv. Siden da har størstedelen af klubberne trukket sig fra projektet, hvorfor kun FC Barcelona, Real Madrid og Juventus står tilbage.