Rasende Mourinho: Løgn og bullshit

At Jose Mourinho er sur er ingen nyhed i sig selv. Men at han både råber om ’løgne’ og ’bullshit’ på et pressemøde sker trods alt ikke hver dag.

Men det gjorde Manchester Uniteds portugisiske manager, da talen fredag faldt på forholdet mellem ham og hans 750 millioner kroner dyre, franske indkøb, Paul Pogba.

Midtbaneprofilen har været under hård beskydning for sine præstationer på det seneste, og Mourinho har da også både ladet ham starte ude mod Huddersfield og skiftet ham ud i det seneste nederlag i Newcastle.

Nu får han lov at starte mod danskerklubben Huddersfield i lørdagens FA Cup-udekamp, men alligevel blev Mourinho bedt om at forholde sig til, at Pogba ifølge rygter måske vil væk til sommer.

- Dine fine ord bygger på vilde spekulationer, og du kunne lige så godt fremsætte en masse løgne, reagerede han.

- Men jeg kan fortælle dig, at Paul har erkendt, at han ikke har spillet godt, og sådan er det. Hvis du vil tale om det, er det en ting, men jeg foretrækker fornuft fremfor spekulationer. Men vær nu ikke så høflig. Vær objektiv og indrøm, at det er løgne, lød det vredt fra Mourinho på hans helt særlige engelske.

- Jeg er ikke nødt til at tale med dig om mine samtaler med mine spillere. Det er mine og spillernes problem. Det er en stor løgn, at vores forhold ikke er godt, at vi ikke kommunikerer, at vi ikke er enige om hans position på banen og hans involvering i holdets dynamik.

- Så vær objektiv og sig det, vi alle ved, nemlig at han ikke har spillet godt i de seneste kampe. Punktum. Det er mit og Pauls problem at hæve hans niveau. Du behøver ikke sidde her som en løgner, hvæsede han af reporteren.

Jose Mourinho håber, at hans rekorddyre franskmand snart hæver sig - og dermed holdets - niveau. Foto: AP

Så rettede han sin vrede mod de mange eksperter, der befolker de britiske tv-skærme.

- Der er hundredevis af dem i dette land, og de vil alle sammen fortælle mig, hvilken position Pogba spillede mod Newcastle. Er der nogen af jer, der vil byde ind?

Så kastede han sig ind i en redegørelse omkring Uniteds midtbanekæde og erklærede til sidst, at franskmanden var bedst tilpas som en 8’er med udgangspunkt i venstre side.

- Lad nu ikke folk læse ting, der ikke er sande. I bliver betalt for at læse spillet og forklare det for folk. Kom ikke med bullshit.

Han henviste til Pogbas skade tidligere på sæsonen og altså nu et formdyk.

- Lige nu spiller han ikke godt. Punktum. Holdet har brug for ham på et godt niveau, for holdets niveau falder med hans. Det sker for alle hold, når vigtige spillere ikke præsterer.

- Men kom ikke med det der om, at vi vil sælge ham. Jeg har kendt folk i mange år og ved, hvornår de hedder ’Løgner’ til efternavn, sluttede han sin svada.

