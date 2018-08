Rasende på forbund: Nu bliver Liverpool-stjernes familie truet

Sidste års spiller i Premier League, Mohamed Salah, nyder en splittet tilværelse for tiden.

For mens egypteren bomber løs i det engelske, bliver hans familie truet hjemme i egypten. Det skriver mediet Liverpool.no.

Årsagen skulle angiveligt ligge i, at Salah i videoer på Facebook valgte at kritisere det egyptiske fodboldforbund under VM.

Liverpool-stjernen påpeger i videoerne problematikken i, at Egypten under slutrunden havde base i Tjetjenien, som ligger flere hundrede kilometer fra, hvor landsholdet skulle spille deres kampe.

Derudover kritiserede han træningens organisation og det faktum, at egyptiske kendisser fik adgang til spillerne, hvilket stjal fokus.

- Vi var konstant forstyrret under træningslejren før VM i Rusland, fortæller Salah, hvorefter han påpegede, at han fik natlige besøg af berømtheder, som ønskede at udveksle ord med superstjernen.

Rasende forbund

Salahs kritik er faldet forbundet så meget for brystet, at et højtstående medlem, Khaled Lateif, ifølge The New Arab på Twitter var ude med en indirekte trussel mod stjernens familie.

- Jeg ønsker at minde Mohamed Salah om, at hans mor stadig bor i Egypten. Du er i udlandet og kan gøre, som du vil. De, som forstår, forstår, skrev han.

Salah har i Premiet League i denne sæson scoret to mål i tre kampe. Foto: All Over Press

Truslen blev fulgt op af et andet højtstående medlem Magdy Abd El Gany, som på samme medie kaldte Salah for en 'gris'.

Om hele polemikken omkring angriberen og dennes familie får nogen betydning for stjernens præstation på banen, finder vi ud af, når de øjeblikkelige engelske ettere lørdag 1. september gæster Leicester.

