Raser: - Det er uacceptabelt

Ét minut.

Længere skulle der ikke gå, før Leeds United kunne bringe sig foran mod ærkerivalerne fra Manchester United onsdag aften.

Få minutter inde i anden halvleg bragte Leeds sig også på 2-0 mod et halvsovende United-mandskab, som langtfra var vågnet op til dåd. Og det huede ikke Erik ten Hag, som efter kampen langede ud efter sine egne spillere.

- Det er uacceptabelt at starte et derby, som vi gjorde. Du skal være klar til at kæmpe, og det var vi ikke, sagde manageren ifølge The Guardian.

- Vi vidste, de ville være aggressive mod et hold i en god stime. De vil forsøge at komme i dueller, og det var, hvad de gjorde.

Den hollandske træner var særligt frustreret over Leeds' 2-0-scoring kort inde i anden halvleg.

- I pausen sagde jeg: 'Vi var ikke klar i første halvleg, sørg for at være det nu.' Og så går vi ud og indkasserer igen.

- Jeg er skuffet over, at vi taber alle dueller i de første minutter af halvlegene, lød det fra ten Hag.

- En strålende spiller

Manchester United formåede dog i anden halvleg at redde æren og sikre sig 2-2 efter scoringer af Marcus Rashford og Jadon Sancho.

Efter kampen havde Erik ten Hag særligt rosende ord til Sancho, som stort set ikke har spillet siden oktober 2022.

- Han er en strålende spiller, og hvis han investerer de rette steder, kan han blive enestående, sagde træneren.

Manchester United måtte undvære en skadet Christian Eriksen, mens Rasmus Nissen Kristensen måtte se hele kampen fra Leeds-bænken.