Raser efter overfald: - Idioter

Mens Manchester Citys guldfest var i fuld gang, så de engelske mestre sig pludselig nødsaget til at beklage en gruppe fans' opførsel i forbindelse med baneinvasionen efter slutfløjtet.

'Manchester City vil gerne undskylde over for Aston Villa-keeper Robin Olsen, der blev overfaldet efter slutfløjt i dagens kamp, da fans invaderede banen.'

'Klubben har indledt en efterforskning, og når de er blevet identificeret, vil vedkommende få karantæne fra stadion på ubestemt tid,' lød det fra Manchester City.

Nu reagerer hovedpersonen også selv på overfaldet. Det sker i et opslag på Instagram, hvor Robin Olsen ikke lægger fingrene imellem.

- De idioter, der angreb mig, vil ikke ødelægge mine følelser fra dagens kamp. Jeg fik chancen for at få debut for denne fantastiske klub, og vi var virkelig tæt på at få et godt resultat mod en svær modstander, lyder det fra Robin Olsen, der altså lader til at være ved godt mod trods overfaldet.

Robin Olsen havde fået chancen i stedet for det normale førstevalg, Emiliano Martinez, og han og Aston Villa var tæt på at dræbe guldfesten på Etihad Stadium, da de kom foran 2-0. Manchester City vendte dog kampen på hovedet og passerede svenskeren tre gange.

32-årige Robin Olsen har en fortid i FC København. Aston Villa har lejet ham i Roma, hvor han også skal retur til efter sommerferien. Hans kontrakt løber frem til næste sommer.

