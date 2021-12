Raser efter slutfløjt: - Det er kun dig

Der var smæk for skillingen i London, da Tottenham og Liverpool tørnede sammen søndag aften i Premier League.

Fire mål, et rødt kort og en rasende Liverpool-træner var nogle af de ting, som topbraget kunne byde på, og især Klopps utilfredshed blev et samtaleemne efter kampen.

Men hvorfor var Klopp så rasende efter slutfløjt?

Liverpool-træner Jürgen Klopp var langt fra tilfreds med kampens dommer Paul Tierney. Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

Efter godt 20 minutters spil kom Harry Kane flyvende ind i en tackling med strakt ben, der i manges øjne sagtens kunne have kostet et rødt kort.

Den engelske angriber slap dog med et gult kort, hvilket Klopp og resten af Livepool-mandskabet var stærkt utilfredse med.

16 minutter senere var den gal igen.

Diogo Jota fandt sig selv i en giftig position i Tottenhams felt, men blev skubbet omkuld af Emerson Royal.

Dommer Tierneys fløjte forblev tavs, og spillet fortsatte endnu en gang til stor frustration for gæsterne.

Et kvarter før slutfløjtet nåede vi alle gode gange tre i forhold til kontroversielle beslutninger ved dommer Tierney.

Andy Robertson flæskede Emerson Royal og blev vist et direkte rødt kort. En beslutning, der var yderst kontroversiel, da Harry Kanes voldsomme tackling i første halvleg kun udløste gult.

Andy Robertsen måtte gå tidligt i bad, efter den skotske venstreback havde flæsket brasiliaske Emerson Royal midt over. Foto: Reuters/David Klein/Ritzau Scanpix

Efter kampen lod Jürgen Klopp også Paul Tierney vide, at han langtfra var tilfreds.

- Jeg har ingen problemer med nogen dommere, kun dig, sagde en vred Klopp til Tierney efter kampen.

Også til Sky Sports beklagede Klopp sig.

- Der er selvfølgelig mange ting, der har indflydelse på kampen, men nogle af disse spørgsmål er bedre at spørge Mr. Tierney om, sagde Klopp og forklarede, at han var uforstående over for Tierneys forklaringer og mener, at det ville hjælpe rigtig meget, hvis dommerne selv har spillet fodbold.

Jürgen Klopp lagde bestemt ikke skjul på sin utilfredshed med kampens kendelser og VAR på pressemødet efter kampen

Kampen endte 2-2, hvilket betyder, at Manchester City nu er tre point foran Liverpool i Premier League.

Tottenham indtager aktuelt en syvendeplads. London-klubben har dog et par kampe i hånden i forhold til konkurrenterne.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Du kan se alle highlights fra den dramatiske kamp i videoen nedenunder.