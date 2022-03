Raser over Abramovich-sang

Chelseas tyske cheftræner, Thomas Tuchel, langer efter lørdagens 4-0-sejr over Burnley på udebane ud efter en del af London-klubbens fans.

Nærmere bestemt en gruppe, der valgte at synge klubejer Roman Abramovichs navn.

Før kampene i denne runde af Premier League har klubberne og ligaen planlagt at bruge et minut på klapsalver i solidaritet med Ukraine, som i øjeblikket kæmper mod russiske invasionsstyrker.

Hovedparten af tilskuerne på Burnleys hjemmebane, Turf Moor, klappede efter planen, men en gruppe af Chelseas fans valgte at synge navnet på klubbens russiske ejer i stedet, hvilket udløste buh-råb fra de øvrige dele af stadion.

- Det er ikke den rette tid til at gøre dette. Hvis vi viser solidaritet, viser vi solidaritet og gør det sammen. Vi knæler sammen.

- Hvis en vigtig person i vores klub eller en anden klub desværre dør, viser vi respekt i et minut, siger Thomas Tuchel ifølge AFP.

- Det er ikke det rette tidspunkt at sende andre beskeder. Tiden er inde til at vise respekt. Vi vil dette. Som klub har vi brug for, at vores fans bidrager til dette minuts klapsalver.

Tuchel har gennem den senest uge forholdt sig en del til situationen i Ukraine på grund af Roman Abramovich, men tyskeren forsøger at være klar i mælet.

- Vi gør det sammen for Ukraine, og der er ikke to meninger om situationen. De er i vores tanker og har vores støtte. Vi bør stå sammen, siger Tuchel.

Efter 19 års ejerskab meddelte Roman Abramovich tidligere i denne uge, at han ønsker at sælge Chelsea.

- Jeg mener, et salg er i den bedste interesse for klubben, fansene, medarbejderne og klubbens sponsorer og partnere, sagde Abramovich til klubbens hjemmeside.

Den tyrkiske milliardær Muhsin Bayrak afslørede fredag, at han forhandler med Abramovich om et køb af Chelsea.