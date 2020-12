Raser over dansk hovedrolle

Scott Parker var ikke tilfreds med dommerens beslutning om at dømme straffe mod Joachim Andersen efter en grundig VAR-gennemgang

Joachim Andersen har fået en fremragende start på livet i Fulham og Premier League, men lørdag aften var der malurt i bægeret for forsvarsspilleren, der er udlejet til London fra franske Lyon.

Danskeren havde allerede et gult kort, men blev alligevel præsenteret for et direkte rødt, da han ifølge kampens dommer fratog Newcastles Callum Wilson en oplagt scoringsmulighed efter godt en times spil.

Dommer Graham Scott pegede prompte på pletten, men først efter et grundigt kig på tv-skærmen valgte han også at smide Joachim Andersen ud. Fulhams manager, Scott Parker, havde dog mere end almindeligt svært ved at forstå, hvordan Graham Scott kunne fastholde straffesparket efter VAR-gennemgangen.

- Som jeg ser det, var kontakten uden for feltet, og så løber han ind i feltet og smider sig, lød beskyldningen fra Scott Parker, der ikke er udpræget VAR-fan.

- Jeg ved ikke, om han ser de samme vinkler, som jeg gør. Jeg forstår det bare ikke. Spillet ændrer sig drastisk, og efter min mening er det ikke til det bedre. Det er noget rod for at være ærlig, forklarede han til Sky Sports efter kampen.

Artiklen fortsætter under billederne..

Graham Scott så episoden igennem flere gange på skærmen. Foto: LEE SMITH/Ritzau Scanpix

Og besluttede sig i sidste ende for at vise Joachim Andersen ud. Han gav ellers ikke engang danskeren gult i første omgang. Foto: LEE SMITH/Ritzau Scanpix

Joachim Andersen var naturligvis ikke enig i den beslutning. Foto: Alex Pantling/Ritzau Scanpix

- Dommere begår fejl. Det forstår jeg fuldstændig. Men vi har det her VAR, og vi tager stadig forkerte beslutninger. Det er forvirrende, lød det fra Scott Parker, der har en fortid som spiller hos både Fulham og gårsdagens modstander, Newcastle.

Han understregede, at straffesparket fik stor betydning for, at Fulham måtte nøjes med 1-1.

På det efterfølgende pressemøde indikerede Scott Parker desuden, at man vil appellere det røde kort til Joachim Andersen, der ellers står til karantæne i den kommende hjemmekamp mod Southampton.

Det ene point sender akkurat Fulham over nedrykningsstregen med en bedre målscore end Burnley, der dog har to kampe i hånden.

