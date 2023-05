Raser over dansk stjerne: Brækkede næsen på modstander

Bournemouth tabte lørdag med 2-0 til Crystal Palace i Premier League, og efter slutfløjtet var gæsternes cheftræner særdeles forurettet over en situation, hvor danske Joachim Andersen var involveret.

Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

På tv-billederne lignede det, at Joachim Andersen med et slag ramte Bournemouth-spilleren Jefferson Lerma i ansigtet, og efter nederlaget var Bournemouth-cheftræner Gary O'Neil stærkt forundret over, at situationen ikke endte med et straffespark.

- Andersen slog Lerma i ansigtet. Jefferson har brækket næsen. Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre, for at få et straffespark. Den er svær at se for dommeren, men jeg har ingen idé om, hvordan VAR kan se den igennem uden at gøre noget, lød det, ifølge The Mirror, fra O'Neil.

- Han var i smerter, hans næse er brækket. Det var en besynderlig episode. Men der er også andre ting, jeg kan tale om. Et straffespark kunne have gjort en forskel, men Palace var klart bedst.

- Det var et markant slag i Jeffersons ansigt med en lukket knytnæve.

Ifølge The Mirror vil Gary O'Neil tage sagen videre for at få en forklaring på, hvorfor Bournemouth ikke fik tilkendt et straffespark.

Du kan se situationen med Joachim Andersen og Jefferson Lerma i afspilleren øverst i artiklen.