Raser over julebilleder

Mohamed Salah lagde juleaften et billede op med sin familie, gaver og et juletræ.

Ligesom så mange andre verden over.

Mange tusinder har 'liket' billederne på de sociale medier Instagram og Twitter.

Men flere er dog også godt rasende.

De, der er sure, mener, at Liverpool-stjernen som muslim ikke kan tillade sig at fejre en kristen højtid.

Det har de valgt at give til kende ved at kommentere egypterens julebilleder.

'I dag er du kristen, og i morgen er du muslim. Det må du forklare til din skaber.'

'Det er derfor, at Mohammed Elneny (egyptisk landsholdsspiller, red.) er den egyptiske konge og ikke dig.'

'Som muslimer skal vi ikke fejre eller endda lykønske andre religioner med deres højtider.'

Andre forsvarer Salah og forstår ikke, hvordan nogle kan blive så sure over det.

'Min eneste bekymring er, at Salah og hans uskyldige familie ikke skal bombarderes for dette af fanatikere', lyder det, mens en anden skriver 'Vi har alle ret til at fejre, det vi vil, med dem vi kan lide'.

