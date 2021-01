Raser over julefoto: - Ekstremt skuffede

Corona-kaos: Mangler halvt hold

Flere Premier League-kampe er de seneste dage aflyst på grund af store udbrud af corona - senest søndagens kamp mellem Burnley og Fulham.

Men det er ikke alle, der tager restriktioner lige seriøst.

Et foto på sociale medier viser således, hvordan Tottenham-trioen Erik Lamela, Giovani Lo Celso og Sergio Reguilon mødes til julefest med West Ham-stjernen Manuel Lanzini. Og alle har deres familier med, så der i alt er 15 voksne og tre børn på billedet.

Her er billedet, der skaber forargelse i en coronatid...



Reglerne er ellers klare for den engelske hovedstad, hvor ingen må mødes med andre husstande.

- Vi er ekstremt skuffede og fordømmer på det kraftigste dette foto, der viser nogle af vores spillere sammen med familie og venner til jul, skriver Tottenham i en officiel melding, som Daily Mirror omtaler som breaking.

- Specielt fordi vi kender til de ofre, som alle over hele landet har gjort for at være i sikkerhed over denne ellers normalt festlige periode, lyder det fra Tottenham.

- Reglerne er klare, der er ingen undtagelser, og vi minder regelmæssigt alle vores spillere og mandskab om de nyeste regler, og deres ansvar for at være et godt eksempel, lyder det fra Tottenham.

Det var Lanzini, der smed billedet på sociale medier med teksten 'glædelig jul'.

Lamela, Lo Celso og Lanzini kender hinanden fra det argentinske landshold, mens spanske Reguilon kom til Tottenham fra Real Madrid i sommer.

Både Reguilon, Lamela og Lanzini har været i kamp mellem jul og nytår, mens Lo Celso i øjeblikket er skadet.

