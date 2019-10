Raser over kortslutning: Opfør dig ordentligt!

Granit Xhaka stjal de negative overskrifter i Arsenals kamp mod Crystal Palace.

Arsenal-kaptajnen var nemlig yderst utilfreds med at blive pillet fra banen efter en time af holdets manager, Unai Emery. Han gik derfor stille og roligt fra banen, mens han samtidig måtte finde sig i negative tilråb fra en flok vrede fans.

Det fik schweizeren til at reagere voldsomt ved at sende en hilsen tilbage mod de forargede fans, hvor han signalerede med hænderne mod ørerne, at han ikke kunne fansene.

Men her stoppede det ikke, for da Granit Xhaka havde forladt banen i raseri, valgte han at flå sin trøje af og derefter kaste den i jorden, hvorefter han gik direkte i omklædningsrummet.

Og Arsenal-anførerens opførsel falder bestemt ikke i god jord hos Arsenal-legenden Ian Wright, der rejser heftig kritik af Granit Xhaka.

- Han er anfører. Han har fået ansvaret for holdet. og sådan her opfører man sig ikke som anfører. Sådan er det bare. Manageren har vist tillid til ham, og så kan man ikke opføre sig sådan, siger Ian Wright BBC i programmet 'Match of the Day.'

Især Granit Xhakas reaktion over for fansene irriterer den tidligere Arsenal-profil. Han mener derfor, at Xhaka burde have vist mere format og sagt undskyld, selv om fansene gav ham en hård medfart, da han forlod banen.

- Jeg kan generelt ikke lide, når der bliver buhet af spillerne, men hør her. Arsenal-fansene har udvist en stor tålmodighed over for ham og hans præstationer. Han bør sige undskyld, og han skulle nok også allerede have sagt undskyld for sin opførsel, uddyber Wright.

Det er dog ikke kun Granit Xhakas opførsel i forbindelse med udskiftningen, som Ian Wright er irriteret over. Også schweizerens spil på banen mod Crystal Palace var ifølge Arsenal-legenden langt under standard af, hvad man kan forvente af en anfører.

- Kig på Granit Xhaka. For mig ligner det, at har han en dårlig periode i forhold til, hvad der sker i øjeblikket. Når jeg ser ham spille, ligner han ikke ligefrem en spiller, der gerne vil have bolden. Han har så meget plads på banen, men han vil jo ikke have bolden, lyder de kritiserende ord fra Ian Wright.

Arsenals manager, Unai Emery, var ligeledes ude og kritisere sin anfører efter kampen mod Crystal Palace, og det var ikke ligefrem pæne ord, som Arsenal-manageren havde at sige om Granit Xhaka.

- Han var forkert på den. Jeg ønsker at være rolig, men helt ærligt så var det en forkert opførsel. Vi arbejder med, at spillerne kan spille under pres. I et svært øjeblik kan du være ophidset, men du bliver nødt til at opføre dig klogt, sagde Unai Emery efter kampen ifølge AFP.

Det vides endnu ikke, om det får konsekvenser for Granit Xhaka, men Unai Emery understregede dog, at de vil tale om situationen internt i klubben, og først derefter vil man træffe en beslutning, om den schweiziske landsholdsspiller fortsat skal være anfører i klubben.

Granit Xhaka har været anfører for Arsenal siden i sommer, hvor han blev udpeget som holdets nye kaptajn. Den 27-årige schweizer har spillet i Arsenal siden 2016, hvor han skiftede til klubben fra tyske Borussia Mönchengladbach.

