Raser over sanktioner: - Putin må skide i bukserne

Vladimir Putins barbariske invasion af Ukraine har vendt tingene godt og grundigt på hovedet i Premier League-klubben Chelsea FC, der siden 2003 har været ejet af den russiske rigmand Roman Abramovich.

De forsvarende Champions League-vindere er blevet hård ramt af strenge sanktioner på grund af Putins og Abramovichs tætte forbindelse.

Det betyder blandt andet, at klubben hverken må sælge billetter til hjemmekampe eller merchandise fra fanshoppen - bare for at nævne nogle af de sanktioner mod Chelseas indtjeningsmuligheder.

Chelsea-supporterne må kigge langt efter merchandise til søndagens hjemmekamp mod Newcastle. Foto: Justin Tallis/Ritzau Scanpix

Nu tager den tidligere klubejer Ken Bates bladet fra munden og kalder den britiske regerings sanktioner for 'meningsløse' og stilet mod de helt forkerte mennesker.

- At man ikke kan købe et kampprogram til Chelseas hjemmekampe må betyde, at Putin er ved at skide i bukserne, mens alle almindelige mennesker i Moskva gemmer sig i deres kældre, fordi de ikke kan se Chelsea på TV, siger Ken Bates, ifølge Daily Mail, mens ironien ikke er til at tage fejl af.

- Som sædvanlig er det de helt almindelige mennesker, der lider. Der er mennesker som arbejder i Chelsea, der ikke ved, om de stadig har et arbejde. Hvordan ser deres fremtid ud? Har de nogen sikkerhed?

Artiklen fortsætter under billedet.

Roman Abramovich er klar til at tage sit gode tøj og gå. Ken Bates har ikke ondt af den stenrige russer, men han har ondt af Chelseas medarbejdere og fans. Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix

Tidligere Chelsea-ejer Ken Bates kritiserer sanktionerne mod London-klubben i hårde vendinger. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

- Og Chelseas fans? Hvad har de at gøre med, at Putin bomber fødselshospitaler i Ukraine? Det er helt almindelige briter, der rammes, mens det ikke gør nogen forskel i Rusland overhovedet, siger Ken Bates, der understreger, at han er enig i, at Abramovich skal sanktioneres.

Ken Bates købte Chelsea FC i 1982 for den berømte ene pund.

19 år senere solgte Bates London-klubben til Roman Abramovich for 140 millioner pund, hvilket svarer til cirka 1,25 mia. kr. nu om dage.

--------- SPLIT ELEMENT ---------