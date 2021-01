Raser over sen besked: - Skandaløst!

Fulham-manager Scott Parker er stærkt utilfreds med den sene melding om, at han og London-klubben allerede onsdag skal være klar til at spille det udskudte opgør mod Tottenham

Mandag morgen tikkede beskeden ind i Fulham-lejren.

Klubben blev med kort varsel kaldt til kamp onsdag aften, hvor Tottenham venter på udebane.

Det udskudte opgør, der i første omgang blev aflyst 30. december grundet coronaudbrud i Fulham, havde pludselig fået en ny dato.

Egentlig var onsdag i denne uge allerede optaget for Tottenham, der her skulle have mødt Aston Villa. Men da Birmingham-mandskabet også er ramt hårdt af smitte, led dette møde samme skæbne som den anden dyst.

Kaotisk? Svaret er ja, hvis man spørger Fulham-manager Scott Parker. Oprykkernes boss er mildest talt målløs over beslutningen og timingen.

- Jeg er rasende, fordi det ikke er rigtigt at gøre. Det er forkert, siger Parker ifølge BBC.

Den tidligere landsholdsspiller forklarer, at man først lørdag blev klar over, at onsdag kunne udgøre en mulighed for at indhente det udskudte, men at det virkede urealistisk, hvis det skulle komme på tale.

Tidligt mandag stod det så klart sort på hvidt i kampprogrammet, at dysten mod Tottenham ville blive afviklet to dage senere.

- At bekræfte det mandag morgen er skandaløst. Jeg accepterer, at vi skal spille kampen, men det er tidsfristen (som er problemet, red.), siger Parker.

I det mindste kan Fulham-bossen glæde sig over, at hans mandskab har restitueret en enkelt dag mere end modstanderen.

Weekenden bød for begge holds vedkommende på aktion i FA Cuppen.

Lørdag gik Fulham videre efter forlænget drama mod QPR, mens Tottenham 26 timer senere uddelte prygl til amatørerne fra Marine og klarede skærene overbevisende i ordinær tid.

