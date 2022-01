Raseriudbrud: Skred fra United-træning

Temperamentet kogte over for Dean Hendersen til United-træning, da keeperen fandt ud af, han igen var vraget

Ralf Rangnick kæmper med at holde styr på sine underpræsterende stjerner i Manchester United.

Den midlertidige, tyske manager kan snart ikke længere tælle, hvor mange spillere, der vil væk fra storklubben, og inden FA Cup-kampen mod Aston Villa i mandags måtte Rangnick også forholde sig til reservekeeper Dean Hendersons opførsel.

Henderson, der fik lov til at snuse til rollen som førstekeeper i seneste sæson, forlod det fashionable træningsanlæg Carrington i raseri forud for kampen mod Villa.

Det oplyser den normalt velinformerede YouTube-kanal Webby & O'Neil, der har lige knap 40.000 abonnenter. Nyheden er også blevet gengivet i flere traditionelle medier.

Dean Henderson skal bede om hjælp oppefra til at finde en ny klub dette transfervindue. Foto: Michael Regan/Ritzau Scanpix

Dean Henderson var angiveligt blevet stillet spilletid i udsigt i Cuppen for Manchester United, men da Rangnick informerede målmanden om det modsatte, skulle det have kogt over.

- Mandag fik vi at vide, at Dean Henderson var stormet væk fra træningen, da han fik beskeden om, at han ikke skulle spille mod Aston Villa. Vi ville ikke videregive informationerne, da vi ville have bekræftet det fra andre kilder, og det fik vi. Henderson havde forberedt sig på at spille kampen hele ugen, lyder det i Webby & O'Neil.

Den tyske manager tog konsekvensen af raseriudbruddet ved ikke at udtage Dean Henderson til kamptruppen, men på et pressemøde fredag udtrykte Ralf Rangnick forståelse for den 24-årige målmands frustration.

- Jeg forstår inderligt, at han ønsker at spille, for han er i en alder, hvor man som keeper bør spille fast. På den anden side, så er han i en klub, som er med i tre turneringer og derfor skal have de to-tre målmænd, som vi har nu.

- Jeg har fortalt ham, at jeg forstår hans ønske om at spille fast et andet sted, sagde Ralf Rangnick.

Lørdag skal Manchester United igen i aktion mod Aston Villa i 22. spillerunde i Premier League. Dean Henderson er næppe i truppen.

Randers-klubikon Mads Fenger bestod i 2017 lægetjekket hos Zulte Waregem. Parterne var enige om en fireårig aftale og Fenger blev i sin nye Zulte-trøje fotograferet til offentliggørelsen af transferen.

Under besøget i Belgien skete der dog noget, der fik Fengers agent, Mads Bach Lund, til at ane uråd.



