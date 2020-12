Rashford kun overgået af Rooney og Ronaldo

For lige under fem år siden Marcus Rashford for Manchester United med to mål mod FC Midtjylland i en Europa League knap, og i dag, lørdag, rundede han en flot milepæl i Premier League

Marcus Rashford scorede nemlig sit 50. ligamål for Manchester United, da han scorede mod Leicester City.

Med sine 23 år og 56 dage blev Marcus Rashford samtidig den tredjeyngste til at nå 50. Premier League-mål for Manchester United. Kun Wayne Rooney og Cristiano Ronaldo var yngre, da de nåede deres 50. ligamål for klubben - henholdsvis 22 år og 157 dage og 22 år og 341 dage.

Til gengæld har Marcus Rashford stadig et godt stykke op, hvis han skal ende med at matche deres endelige måltotal. Rooney nåede 183 ligamål for klubbens, mens Ronaldo scorede 84.

Marcus Rashford står i alt noteret for 80 mål på 236 kampe for Manchester United. Alene i Premier League er det blevet til 156 kampe, hvor det som bekendt er blevet til 50 kasser indtil nu.

Tirsdag kan han potentielt score sit 51. mål i Premier League, hvis han kommer på tavlen, når Manchester United møder Wolverhampton på hjemmebane. Den 1. januar skal de også i aktion i Premier League.

Lørdagens anden målscorer, Bruno Fernandes, gjorde samtidig noget, ingen havde gjort siden Cristiano Ronaldo.

Han blev nemlig den første portugiser siden Cristiano Ronaldo i 2008/09 til at score 10 mål i én sæson i Premier League.