Reagerer på foto: - Nogen må hjælpe ham

Manchester United er for alvor tilbage på sporet efter coronapausen. Mandag aften mod Southampton var klubbens tidligere manager Alex Ferguson for første gang tilbage på Old Trafford, og han var iført ansigtsmaske, som reglerne foreskriver det.

Problemet var bare, at den ikke sad helt rigtigt på den 78-årige skotte, der havde næsen ud over masken.

- Nogen må fortælle ham, at han skal have masken over næsen, skriver den britiske forretningsmand, milliardær og politiker Lord Sugar på Twitter, hvor han har 5,3 millioner følgere.

Someone tell Alex Ferguson he has to put the mask over his nose. ManU v Southampton — Lord Sugar (@Lord_Sugar) July 13, 2020

Andre tilskuere kunne godt finde ud af at have masken siddende korrekt. Foto: CLIVE BRUNSKILL/Ritzau Scanpix

Også andre bemærkede billedet af Ferguson.

- 13 Premier League-titler, fem FA Cup-titler og Champions League-vinder to gange, men Sir Alex Ferguson magter ikke at tage en maske rigtigt på, skriver fodboldsitet Squawka.

Ferguson blev i foråret 2018 hasteopereret for en hjerneblødning. Han var længe stærkt svækket, men er nu tilbage i fuld vigør.

Før kampen mod Southampton var han som en få tilskuere på plads på stadion, hvor han var med til at markere dødsfaldet fodboldlegende Jack Charlton, der døde i en alder af 85 år.

Retfærdigvis skal det siges, at der også florerer billeder, hvor Ferguson har næsen korrekt inden for masken, så måske nogen til sidst har hjulpet ham.

Sådan Ferguson - du kan jo godt. Foto: Peter Powell/Ritzau Scanpix

Selve kampen blev en skuffelse for United, der måtte se Southampton udligne til 2-2 i den overtid, der tidligere var kendt som Fergie-time opkaldt efter netop Alex Ferguson og hans næse for altid at få sit hold til score i overtiden.

