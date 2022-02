Reddede Eriksen: - Det bliver helt vildt fedt at se

259 dage.

Så lang tid er det siden, at Christian Eriksen kollapsede i Parken under Danmarks åbningskamp ved EM mod Finland.

Nu er han klar til at gøre comeback på højeste niveau. Det kan helt præcist ske i eftermiddag, når Brentford får besøg af Newcastle i Premier League.

Og det glæder Morten Boesen, som er landsholdslægen, der var med til at få liv i Christian Eriksen på græsset i nationalarenaen for lidt over otte måneder siden.

Det fortæller han i et interview med Tipsbladet.

- Det bliver helt vildt fedt at se ham tilbage på fodboldbanen. Jeg er glad på hans vegne over, at han er kommet til den beslutning, siger Morten Boesen og fortsætter:

- Jeg har fulgt med på sidelinjen, og jeg ved, at han har testet alt rent fysisk. Så er det et spørgsmål om, hvordan han reagerer mentalt. Det kan hverken Christian eller nogen andre vide, før han spiller en professionel fodboldkamp igen.

Artiklen fortsætter under billedet..

Morten Boesen kom i uvant fokus under slutrunden. Foto: Lars Poulsen

Morten Boesen tilføjer, at han håber at kunne se med direkte, når Christian Eriksen vender tilbage til grønsværen.

Og så er han ikke overrasket over, at den tidligere Tottenham- og Inter-stjerne allerede nu er klar til at snøre støvlerne igen.

- Det er jo muligt at gøre, og nu har jeg talt med Kasper Hjulmand undervejs, og vi ved, at Christian har drivkraften til at komme tilbage til toppen af fodboldverdenen.

- Og jeg synes, det er så fedt, at han er blevet bakket op af sin familie i beslutningen, og at han nu er et sted, hvor det er det sportslige, som tæller.

Men selvom Christian Eriksen ligner sig selv, så har der været noget særligt over de seneste måneder for landsholdslægen.

- Det er meget specielt at se en person i live, som du har set været død. Det var særligt specielt, da Christian besøgte lejren under EM kort tid efter ulykken. Det var meget følelsesladet for os alle sammen.

Morten Boesen fortæller videre, at han ikke tror, at han bliver hverken rørt eller følelsesmæssigt påvirket, når landsholdsstjernen kommer på banen for Brentford første gang.

Afsluttende siger en af heltene fra Parken, at han glæder sig til at følge den 30-årige Brentford-stjerne i fremtiden.

- Det bliver spændende at se, hvor langt han kommer. Jeg ved eksempelvis, at han gerne vil tilbage og spille for landsholdet, og det håber jeg lykkes for Christian. Jeg ser frem til at se med fra sidelinjen.

Når denne historie udgives, er det ikke sikkert, at Christian Eriksen er en del af Brentfords trup til kampen mod Newcastle. Derfor kan den debut, som Morten Boesen og alle vi andre glæder os til, blive udskudt en smule.