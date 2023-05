Reddet af Manchester United-stjernen

De er begge to stjerner i hver deres Premier League, hvor de driller defensiven hos modstander-holdene, og udenfor banen har de tilsyneladende også samme interesser.

Aston Villa-angriberen Alisha Lehmann og Manchester United-stjernen Marcus Rashford går nemlig i byen de samme steder, og de to offensive esser endte i samme VIP-sektion på natklubben Chinawhite i Manchester.

Foto: Oli Scarf/Ritzau Scanpix

Rashford var allerede inde på natklubben og sad - naturligvis - fristes man til at sige i VIP-sektionen, da han så Lehmann og en gruppe af hendes veninder komme ind på klubben.

Der gik ikke lang tid, før en gruppe unge fyre havde taget kontakt til Lehmann, og det fik Rashford til at invitere gruppen op i VIP-området, så de ikke blev generet af de unge og meget interesserede drenge.

Det skriver The Sun.

De to fodboldstjerner udvekslede et par ord, før de gik hver til sit igen og festede med deres egne venner.

Foto: Ed Sykes/Ritzau Scanpix

Skulle man tro, at Marcus Rashford inviterede Lehmann op i det eksklusive område for at score lidt lette point, kan man godt tro om igen.

Rashford er nemlig forlovet med Lucia Loi, som han har været sammen med siden teenagesårerne.

Lehmann gik tilbage i november sidste år fra den brasilianske Aston Villa-stjerne Douglas Luiz.

De to nåede at være et par i godt et år.