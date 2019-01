Rekordindkøbet forsvandt: - Vi forventer det værste

Emiliano Sala nåede aldrig frem til sin nye klub. I både Cardiff og Nantes beder de for gode nyheder, men myndighederne forventer ikke at finde overlevende efter flystyrtet i Den Engelske Kanal mandag aften

Emiliano Sala skulle tirsdag have trænet med i Cardiff for første gang.

Men den 28-årige argentiner nåede aldrig ud på træningsbanen med Kenneth Zohore og de andre nye holdkammerater i Premier League.

Alt peger på, at rekordindkøbet fra Nantes på tragisk har mistet livet i et flystyrt på vej over Den Engelske Kanal.

Lørdag skrev Sala under med Cardiff, der betalte godt 127 mio. kr. for angriberen. Han ville sige ordentligt farvel til holdkammeraterne i den franske klub og tog derfor tilbage til Frankrig.

'Det sidste farvel', som han mandag kl. 13:09 skrev på Twitter ledsaget af tre hjerter og et billede af ham selv sammen med sine tidligere holdkammerater.

Mandag aften satte Sala sig op i et Piper PA-46 Malibu med kurs mod Cardiff. Ud over Sala og piloten var der muligvis en anden person med i flyet. Det er dog ikke bekræftet fra officiel side.

Det var et fly som dette, et Piper PA-46 Malibu, som Emiliano Sala var ombord på. Foto: James aircaft@Gloucestershire Wikimedia Commons

På vej over Den Engelske Kanal, tæt ved den øen Alderney, forsvandt det lille propelfly fra radaren, og en redningsaktion blev sat i gang.

To redningsbåde og to redningshelikoptere søgte efter flyet, men hård vind, regn og reduceret sigtbarhed vanskeliggjorde arbejdet, og eftersøgningen endte uden resultat.

Tirsdag blev eftersøgningen genoptaget, men stadig uden resultat. Planen er at genoptage eftersøgningen onsdag morgen.

[Opération] de #recherches suite à la disparition d’un #avion de tourisme à #Guernesey, engagement de l’ Caïman de la @MarineNationale pour participer aux recherches en coordination avec #guernesey coast guard pic.twitter.com/UfX18CTGj0 — PREMAR Manche (@premarmanche) January 22, 2019

Myndighederne forventer ikke at finde overlevende efter ulykken, og den uhyggelige forsvinden har sendt chokbølger igennem både Cardiff og Nantes.

- Vi var meget chokerede, da vi hørte nyheden om, at et fly var forsvundet. Vi forventede, at Emiliano skulle ankomme i aftes, og i dag skulle have været hans første dag med holdet.

- Vores ejer, Tan Sri Vincent Tan, og formand, Mehmet Dalman, er begge meget bedrøvede over situationen, siger Cardiff-direktør Ken Choo i en meddelelse på klubbens hjemmeside.

Cardiff valgte at aflyse tirsdagens træning og skriver i meddelelsen, at deres tanker er hos Emiliano og piloten:

’Vi bliver ved med at bede for gode nyheder’.

#PrayForSala lyder hashtaget på sociale medier, og bedt bliver der. I Cardiff havde de glædet sig til at se argentineren, hvis mål skulle have sikret dem en sæson mere i det fine selskab.

- Han er sådan en fantastisk person, og han var så glad for at komme til Cardiff. Du kan se på hans ansigt, at han er så, så glad for at være her og så klar til at begynde, siger Cardiff-direktør Ken Choo til Sky News.

Han taler om billedet af Sala i forbindelse med kontraktunderskrivelsen i weekenden.

Sala havde scoret sit livs kontrakt efter nogle gode år i Nantes, men det vil være et mirakel, hvis han har overlevet styrtet i Den Engelske Kanal.

- Det er forfærdeligt, og det er vanskeligt. Vi venter, men har ikke mange illusioner. Vi forventer det værste, siger Nantes-træner Vahid Halihodzic til La Voix Du Norte.

I den franske klub er man naturligvis også stærkt påvirkede af ulykken og sender masser af kærlige tanker til argentineren på hjemmesiden.

- Jeg tænker på hans venner, hans familie. Jeg håber stadig, for han er en fighter, siger Nantes-præsident Waldermar Kita.

Den franske klub skulle onsdag have mødet Entente Sannois Saint-Gratien i pokalturneringen, men den kamp er blevet rykket til søndag.

Fans af den franske klub mødes tirsdag aften på Place Royale i Nantes og opfordres til at lægge gule tulipaner for foden af springvandet.

Tirsdag aften blev der lagt gule tulipaner ud på Place Royal i Nantes for at ære Emiliano Sala. Foto: Stephane Mahe/Reuters/Ritzau Scanpix

Foran Cardiff City Stadium blev der allerede i løbet af tirsdagen lagt påskeliljer og halstørklæder foran statuen af klublegenden Fred Keenor.

Cardiff-tilhængerne nåede aldrig at se Emiliano Sala spille for deres klub, men tager afsked med den 28-årige argentiner på smukkeste vis.

Ciao.

Der blev tirsdag lagt påskeliljer foran Cardiffs stadion efter nyheden om Salas tragiske flystyrt. Foto: Geoff Caddick/Ritzau Scanpix

