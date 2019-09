Ren vanvid: Verdens første milliardær-klub

Siden årtusindeskiftet er priserne på fodboldspillere steget voldsomt, og for første gang nogensinde har en klub brugt over én milliard euro på deres førsteholdstrup. Det er ikke overraskende Manchester City, der gjort det.



Det viser en opgørelse over de fem største ligaer af fodboldstatistikerne fra CIES, hvor man kan se, at Manchester City har brugt samlet 1,014 milliarder euro, som svarer til omkring 7,5 milliarder kroner på deres trup.



Her har det senest været indkøbet af Rodrigo fra Atletico Madrid og Cancelo fra Juventus, som tilsammen har kostet dem 135 millioner euro, som svarer til én milliard kroner. Derudover har de også spillere som David Silva, Agüero, Fernandinho, Sterling, Otamendi og De Bruyne på holdet, som også har kostet godt med penge.



Den næstdyreste trup i verden lige nu er Paris Saint Germain, som har brugt 913 millioner euro, som svarer til 6,8 milliarder kroner, mens Real Madrid kommer lige efter med en truppris på 6,7 milliarder kroner.



Opgørelsen viser desuden, at Manchester City har brugt 32 gange så meget på deres trup end det billigste hold i Premier League, Norwich. I Spanien har Real Madrid brugt 148 gange så meget som Mallorca.



