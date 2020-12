Revser landsholdsdansker: 'Rejs dig op!'

Andreas Christensen var gået i græsset, da Aston Villa udlignede, men John Terry mener, danskeren skulle 'have rejst sig op'

Da Andreas Christensen var et helt ungt Chelsea-talent, tog John Terry ham under sine vinger og lærte danskeren, hvordan man agerer som midtstopper.

Mandag aften var der genforening på Stamford Bridge. For første gang i 11 Premier League-kampe havde manager Frank Lampard valgt at bruge 'AC'.

På Villa-bænken sad Chelsea-legende John Terry som assistenttræner. Han var dog ikke helt tilfreds med sin tidligere elev ved en enkelt, afgørende situation.

Andreas Christensen (til højre) blev liggende og måtte få behandling, efter Aston Villa havde udlignet. Foto: Catherine Ivill/Ritzau Scanpix

Andreas Christensen var i duel med Jack Grealish, gik i græsset og blev liggende.

Villa sendte efterfølgende bolden i feltet, hvor Anwar El Ghazi udlignede til slutresultatet 1-1.

Chelsea-holdet ville have frispark til danskeren, og der er, som de fleste nok er bekendte med, VAR i Premier League, men målet stod ved sin magt.

To herrer, der har vundet det meste sammen i deres fælles Chelsea-tid. Terry er nu assistent i Aston Villa, mens Frank Lampard er manager i Chelsea. Foto: John Walton/Ritzau Scanpix

Efter kampen lagde Terry en video op på Instagram fra sin gamle hjemmebane.

'Endnu en god præstation med 48 timers mellemrum af Aston Villa-drengene,' skrev han blandt andet.

En bruger skriver herefter til ham: 'Du havde været rasende over den udligning, John'.

Det får Terry til at svare: 'Han skulle have rejst sig op' med henvisning til, at Andreas Christensen blev liggende, og Villa i samme ombæring scorede.

Chelsea-legenden var tilbage på sin gamle hjemmebane på 'Broen' for en stund. Foto: Richard Heathcote/Ritzau Scanpix

Tidligere engelsk topdommer Mark Clattenburg siger til Amazon , at han mener, at duellen var en '50/50'.

Med blot det ene point ligger 'AC' og Chelsea stadig side om side med netop Villa på femte- og sjettepladsen. Begge på 26 point men Chelsea har spillet to kampe mere.

Som ungt talent var danskeren tæt med John Terry, og englænderen kørte ham også hjem flere gange - læs mere her.

