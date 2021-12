Revser stjerne efter spøjst mål

Skulle målet være anerkendt eller annulleret?

Tidligt i Premier League-kampen torsdag aften mellem Manchester United og Arsenal kom gæsterne i front.

Emile Smith Rowe scorede, mens målmand David De Gea lå ned med ryggen til spillet, efter han var blevet trådt på af holdkammerat Fred.

Først så det ud til, at målet ikke gjaldt, men efterfølgende pegede dommer Martin Atkinson op mod midterlinjen og markerede for mål.

- Der er mål, fordi jeg ikke så eller hørte, at dommeren fløjtede, siger Amazon Primes fodboldekspert Alan Shearer ifølge Daily Mail og langer ud efter De Gea.

- Når han går ned sådan uden at bekymre sig over, hvor bolden er. Ja, det gjorde ondt, men jeg er ikke sikker på, at han skulle blive liggende sådan. Han er alligevel oppe på benene igen et minut senere, så det kunne ikke gøre så ondt.

Shearer fortæller, at han ikke mener, han er for hård ved De Gea, og påpeger, at det sker i alle kampe, at man bliver trådt på.

David De Gea lå og ømmede sig i græsset, da Arsenal scorede kampens første mål. Det endte dog ikke med at koste United point. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

Thierry Henry mener også, at målet bør gælde.

- Hvis du fløjtede inden, kan det diskuteres. Det eneste regel, jeg kender, er, at du spiller, indtil der er fløjtet.

Arsenal-træner Mikel Arteta sætter ord på den specielle scoring efter 3-2-nederlaget på Old Trafford.

- Jeg har aldrig set noget lignende, men det er beslutningen fra dommeren. VAR tjekkede det, og der var mål.

