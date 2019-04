Revser superstjernen: - Har tabt hovedet

Steve Nicol er ikke imponeret over Mohamed Salahs niveau i Liverpool i denne sæson

Det lykkedes Liverpool at hente en vital 2-1 sejr i sidste minut, da Tottenham søndag gæstede Anfield.

Dermed er 'The Reds' tilbage på førstepladsen i Premier League, men for ottende gang i rap måtte sidste sæsons topscorer, Mohamed Salah, forlade banen uden at være kommet på tavlen.

Godt nok havde Salah andel i Liverpools sene sejrsmål. Men det blev Tottenhams belgier, Toby Alderweireld, som blev noteret for et selvmål, efter at Hugo Lloris havde leveret et gedigent drop på egypterens tandløse hovedstød.

Og ifølge Steve Nicol, der som aktiv blandt andet var med til at sikre Liverpool fire engelske mesterskaber og en sejr i Europa Cup'en for mesterhold, er der grundt til bekymring for angrebsstjernen, der ifølge Nicol har 'tabt hovedet'.

- Det første man tænker, når han får en målchance er, at han ikke kommer til at score, siger den tidligere skotske landsholdsspiller til Goal.

Steve Nicol (yderst til højre, nederst) fejrer FA Cup-triumfen med Jan Mølby og de øvrige holdkammerater. Foto: Ritzau Scanpix

De manglende mål bekymrer Steve Nicol, som frygter, at den uskarpe angriber kan få afgørende negativ betydning i mesterskabsduellen med Manchester City.

– Vi er i en situation nu, som egentlig indebærer, at Liverpol spiller med to oppe foran, og det er Firmino og Mané. Man er nede på to spillere, der skal score målene, lyder det bekymret fra Steve Nicol.

- Manchester City har masser af spillere, der kan score mål. I den seneste kamp bad jeg til, at Salah ville aflevere til Mané. Jeg var sikker på, at der ikke ville blive mål, hvis han ikke afleverede. Ligeså god, som han var i første del af sæsonen, ligeså dårlig har han været i anden halvdel, konstaterer Steve Nicol.

Liverpool er med seks kampe igen to point foran Manchester City, der mangler syv kampe.

Mohamed Salah er ligesom Sadio Mané noteret for 17 PL-scoringer i indeværende sæson.

