Rigmand vil byde 26 milliarder

Ifølge Financial Times lander der et bud på Tottenham fra den iransk-amerikanske milliardær Jahm Najafi

Premier League-klubben Tottenham kan være på vej mod et opsigtsvækkende salg.

Ifølge Financial Times vil den iransk-amerikanske rigmand Jahm Najafi, der står i spidsen for MSP Sports Capital, byde 3,75 milliarder dollars svarende til 26 milliarder kroner for at overtage den engelske klub.

Mediet skriver, at 70 procent af pengene skal komme fra MSP Sports Capital, mens resten af beløbet skal rejses fra andre investorer - primært i Abu Dhabi, lyder det.

Jahm Najafi har da også et fint kendskab til sport. Han er således medejer og vice-bestyrelsesformand i NBA-klubben Phoenix Suns, ligesom han har investeret i McLarens Formel 1-team. MSP Sports Capital har også penge i et par mindre tyske klubber.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jahm Najafi (med mundbind til venstre) er vice-bestyrelsesformand i NBA-klubben Phoenix Suns. Foto: Matt York/Ritzau Scanpix

Annonce:

Tottenham er for nuværende ejet af selskabet ENIC, som er ejet af rigmanden Joe Lewis og Tottenhams bestyrelsesformand, Daniel Levy, med henholdsvis 70 og 30 procent, men butikken styres af Daniel Levy, som længe har været en upopulær skikkelse blandt en stor skare af klubbens fans.

Kritikken går på, at man fokuserer for meget på alt det, der ikke handler om fodbold. I 2019 indviede man et spritnyt stadion, som blandt andet bruges til store koncerter og NFL-kampe, mens fans beskylder ejerne for ikke at bruge nok penge på at forstærke fodboldholdet.

Utilfredsheden har ført til mindre protester i forbindelse med hjemmekampe under sloganet ENIC Out.

ENIC overtog ejerskabet fra forretningsmanden Alan Sugar i 2001. Siden da er det blot blevet til et enkelt trofæ i form af Liga Cup-sejren i 2008, mens man de seneste år trods alt har været relativt fast inventar i den økonomisk indbringende Champions League.

Lars Lilholt har muligvis inspireret flere unge Silkeborg-spillere til at få den karakteristiske frisure med langt hår i nakken. Hør sangerens egen vurdering i 'Sladderligaen' herunder eller i din podcast-app.