Rivalen vil tredoble Eriksens løn

Manchester United er angiveligt brændt varme på ideen om at hente Christian Eriksen til klubben og er klar til at forgylde den danske playmaker

Hvis Christian Eriksen vil skifte sin hvide trøje ud med en rød, og i øvrigt flytte fra London til Manchester, så vil Ole Gunnar Solskjær gerne give ham omkring omkring to millioner kroner. Om ugen.

Det skriver engelske The Mirror, som dermed sender endnu en brise mod den efterhånden evigt roterende Eriksen rygte-mølle.

Solskjær skulle ifølge avisen have gjort det klart for Manchester Uniteds næstformand Ed Woodward, at danskeren har højeste prioritet, når han til sommer begynder genopbygningen af De Røde Djævles trup for alvor.

For at overtale Eriksen til et nordisk hook-up i Manchester, skal klubben være parat til at tredoble den løn, som playmakeren i dag hæver i Tottenham.

Og netop spørgsmålet om Eriksens løn kunne meget vel blive et punkt, som Tottenhams formand, Daniel Levy, sidder tilbage og ærgrer sig over, hvis det skulle lykkes for liga-rivalerne at sætte kløerne i hans guldfugl

For Christian Eriksen hæver i dag omkring 700.000 kroner om ugen i løn.

Ganske vist et pænt beløb, der næsten svarer til to gennemsnitlige danskeres årsindkomster, men i en Premier League-kontekst er beløbet tæt på at være latterligt for en spiller af danskerens kaliber.

I dag ligger Eriksen i samme lønskala som for eksempel Bournemouths Jermaine Defoe og Leicesters Adrien Silva. Og med al respekt for begge spillere, så skal man formentlig lede længe efter en fodboldfan, der finder den sammenligning rimelig, når spillere som Eden Hazard, Harry Kane og Sergio Agüero alle tjener mere end dobbelt så meget som danskeren.

Men det skulle United nu altså være klar til at rode bod på, hvis altså Christian Eriksen er klar til at gøre Old Trafford til sin nye hjemmebane.

Se også: Eriksen i eksklusivt selskab

Se også: Eriksen historisk i Tottenham-festdag

Se også: Vanvittig PL-opvisning: Forrygende solo-show