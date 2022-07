Rivaler vil kapre Ronaldo

Chelsea overvejer seriøst at hente Cristiano Ronaldo. Situationen i hans nuværende klub Manchester United er mudret, fordi han ønsker at komme væk og spille Champions League fodbold

Tirsdag var Cristiano Ronaldo igen fraværende fra Manchester Uniteds træning på Trafford Traning Centre.

Begrundelsen var igen familiære årsager for stjernen, der har meddelt, han vil væk fra klubben.

Erik ten Hag har ikke ligefrem fået en drømmestart i managerstolen hos Manchester United.

For der er opstået både vrede og skuffelse over, at Cristiano Ronaldo først i weekenden tilsyneladende har meddelt, han vil skifte klub, fordi han for 20.sæson i træk ønsker at spille i Champions League.

Allerede i april stod det ellers klart, at Manchester United ikke kvalificerede sig til den fornemste klubturnering på den europæiske scene.

Ronaldo vil ikke spille Europa League, når han de foregående 19. sæsoner i træk har optrådt i Champions League.

Nu melder rivalerne fra Chelsea sig på banen for at kapre portugiseren.

Det er The Athletic, der beretter om Chelseas brandvarme interesse for 37-årige Cristiano Ronaldo.

Chelsea-manager Thomas Tuchel. Foto: Paul Childs/Ritzau Scanpix

Chelseas nye ejer, Todd Boehly, har åbenbart allerede været i dialog med Cristiano Ronaldos agent, Jorge Mendes, om et muligt skifte for Cristiano Ronaldo.

Det afgørende i forhold til om planerne kan realiseres er, hvordan Thomas Tuchel ser på at få en stjernespiller som Cristiano Ronaldo ind på sit hold.

Tuchel har netop sendt Romelu Lukaku på lejeaftale i Inter, men han råder desuden over både Timo Werner og Kai Havertz, som kan spille på toppen.

Men det virker sandsynligt, at Chelsea er i markedet efter et Lukaku-alternativ.

Lige nu venter nogle hektiske dage om Ronaldos fremtid, fordi Manchester United fredag rejser til Bangkok på træningslejr. En træningslejr, der indledes med en kamp mod rivalerne fra Liverpool på tirsdag. Siden drager United-truppen videre til Australien - med eller uden Cristiano Ronaldo.

