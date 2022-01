Røber sandheden: 'Ikke glad for det vi opnår'

Manchester United har langt fra haft den sæson, som de havde håbet på.

Manchester-klubben indtager aktuelt en skuffende syvendeplads i ligaen hele 22 point efter bysbørnene fra Manchester City efter blot 21 runder.

Der var ellers tårnhøje forventninger inden sæsonen, hvor den hjemvendte søn, Cristiano Ronaldo, var klar til at tage ligaen med storm sammen med andre prominente nyerhvervelser som Jadon Sancho og Raphaël Varane.

Tingene er dog ikke gået som forventet for hverken Ronaldo eller Manchester United.

Det har fået den femdobbelte Ballon d'Or-vinder til tasterne.

I et opslag på Instagram, hvor portugiseren ønsker godt nytår, udtrykker han også sin store utilfredshed med Manchester Uniteds præstationer henover efteråret og vinteren.

'Jeg er ikke glad for det, vi opnår i Man United. Ingen af os er glade, det er jeg sikker på. Vi ved, at vi skal arbejde hårdere, spillere bedre og levere meget mere end, hvad vi gør lige nu,' skriver Ronaldo.

United-angriberen skriver også, at 2022 skal omfavnes med stærkere gejst og mentalitet.

På trods af den ringe sæson har Cristiano Ronadlo alligevel formået at nette 14 gange i 20 kampe for de Røde Djævle på tværs af alle turneringer.

Manchester United slog senest bundholdet Burnley med 3-1, hvor Ronaldo også kom på tavlen med scoringen til 3-0.

Næste opgave for Rangnicks tropper er mandag, hvor United skal forsøge at åbne for Wolverhamptons solide defensiv.

