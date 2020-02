Røg ud i kulden - nu angriber han Mourinho

Danny Rose er glad for at være sluppet væk fra José Mourinho.

Den 29-årige engelske landsholdsback skiftede i transfervinduet Tottenham ud med Newcastle, hvor han - modsat i Spurs - har udsigt til masser af minutter.

- Jeg føler ikke, at jeg blev givet en lige så stor chance som alle andre i forsvaret, siger Danny Rose til BBC Radio 5 Live.

Rose fortæller til den engelske radiostation, at han ønskede at spille under José Mourinho, der i november afløste fyrede Mauricio Pochettino i managersædet i London-klubben.

Men det blev kun til fem kampe for Rose under portugiseren, og han fik hurtigt færten af, at han ikke var Mourinhos mand.

- Jeg vidste efter en måned, at jeg aldrig ville komme til at spille. Det var svært at skulle ud og træne, når jeg vidste, at jeg ikke skulle spille.

- Det fungerede ikke, men respekt for, hvad han gør ved klubben. Da han tog over, var klubben 12 point efter Chelsea, og nu er det fire, siger Danny Rose, der ikke vil huske tilbage på sin sidste tid i Tottenham med glæde.

Danny Rose fik i sidste weekend debut for Newcastle. Foto: Lee Smith / Ritzau Scanpix

Nordenglænderen havde efter en knæskade problemer med at genfinde den form, der gjorde ham til en af Premier Leagues bedste backs, og har længe været på vej væk.

- Jeg ville elske at være den spiller, jeg var for tre år siden. Jeg troede, at jeg ville komme tilbage og være den spiller efter skaden, men fik en brutal opvågning, siger Danny Rose, der håber, at han med et godt forår i Newcastle kan spille sig ind i EM-varmen.

Danny Rose er lejet ud til Newcastle for resten af sæsonen.

Han har kontrakt med Tottenham frem til sommeren 2021, men det vil være højest overraskende, hvis han kommer til at optræde i den hvide trøje igen.

Se også: Sviner Barcelona til: - En klub af klovne

Kom indenfor til Neymars skandalefest

Se også: Makienoks mareridt - udvist efter syv minutter