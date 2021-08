Rørende billeder: Kæmpe Brentford-hyldest

Festen blev ved og ved for Brentfords trup fredag aften

Brentford fik en drømmestart i Premier League, da danskerklubben overbevisende slog Arsenal med 2-0 på hjemmebane.

Det var derfor en stolt Thomas Frank, der gav sin vurdering af kampen.

- Jeg er helt uden ord. Jeg er så stolt af alle. Vi har sammen med vores fans skabt en ubeskrivelig stemning. Vi har lige slået Arsenal fuldt fortjent.

- Spillerne arbejder stenhårdt og viser en kampafgørende attitude, Jeg er stolt, fortæller Thomas Frank til Brentfords egen Facebookside.

Umiddelbart efter kampen havde han og resten af truppen mere end almindelig svært ved at forlade Brentford Community Stadium, hvor fansene gik i gang med 'Hey Jude' og slet ikke ville slippe heltene.

Se klippet over artiklen, hvor Thomas Frank, Christian Nørgaard og de andre lader sig hylde igen og igen.

Til Sky Sports fortæller den tidligere Brøndby-træner om succeskriterierne for denne sæson.

- To ting; at vinde den næste kamp, samt at ende så højt i tabellen som muligt, siger Frank uden tøven.

Dansker på tavlen

Thomas Frank var dog ikke ene dansker om at nyde den overraskende sejr. På banen startede midtbanestyrmanden Christian Nørgaard, som krydrede sin Premier League-debut med et mål efter 73 minutter.

Den tidligere Horsens-spiller Mads Bech kastede et langt indkast ind i feltet. Bolden efterlod Arsenal-forsvaret i tvivl, hvorefter Nørgaard kunne heade bolden ind bag Arsenals Bernd Leno.

Til Sky Sports fortæller en glad Nørgaard, hvordan sejren kom i hus.

- At spille foran dette publikum en aften som denne kunne ikke være bedre. Vi beviste vores stærke fysik, og at vi har et offensivt mindset, især på vores dødbolde, hvor vi er modige.

Han oplyser desuden, at truppen fredag aften skulle fejre sejren i byen.

Næste gang Frank, Nørgaard og resten af Brentford skal i aktion er på næste lørdag, hvor klubben besøger lokalrivalerne fra Crystal Palace.