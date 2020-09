Rørende forklaring: - Meget specielt for mig

Justin Kluivert spiller i det i Roma, Joël Veltman gør det i Brighton, og Amin Younes gør det i Napoli.

Og nu følger Donny van de Beek efter og spiller med nummer 34 på ryggen i Manchester United.

De gamle Ajax-venner gør det alle sammen af samme grund: Til ære for deres ven, Abdelhak Nouri, der i 2017 var ligeså lovende et talent som dem, da han fik hjertearytmi under en venskabskamp og siden pådrog sig svære hjerneskader.

Siden er der opstået et nært forhold mellem Nouris familie og flere af spillerne fra det daværende hold, heriblandt van de Beek.

- Det her er meget specielt for mig, fordi min gode ven Abdelhak Nouri...måske kender du historien. Han blev ramt af et hjerteanfald, og han er en af mine gode venner, og jeg er virkelig tæt på hans familie, og hans bror er en af mine bedste venner, og jeg taler meget med dem. Så jeg besluttede at tage hans gamle nummer på trøjen. Jeg vil gerne have gode minder med det her nummer, fortæller han til Uniteds hjemmeside.

Egentlig havde målmandsreserven Dean Henderson nummer 34, men han har venligst givet nummeret videre til sin nye holdkammerat.

Donny van de Beek blev onsdag præsenteret i Manchester United.

van de Beek og Nouri på Parc Olympique Lyonnais i maj 2017 inden Europa League-semifinalen. Foto: Robert Pratta/Ritzau Scanpix

