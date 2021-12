Rørende gestus: Stjerne tager fusen på ham

Kalenderen viser, at vi er på den anden side af julen, men en spiller i Arsenal er slet ikke færdig med at dele gaver ud.

Midtbanespilleren Granit Xhaka har nemlig realiseret en drøm for to fans, selvom drømmen egentlig syntes brast.

Amerikanske Jack Robinson og hans hustru, Heather, er inkarnerede supportere af Arsenal og var gået ombord på et fly, der skulle fragte dem til London fra USA, hvor klubben to dage senere fik besøg af Wolverhampton.

I flyet kunne de dog læse, at Premier League-kampen var blevet udsat - som så mange andre - grundet coronavirus.

Det fik Jack Robinson til tasterne på Twitter, hvor han ikke var tilbageholdende med superlativerne, når han beskrev følelsen af at få en årelang drøm smadret til atomer.

Xhaka og Arsenal vandt med 5-0 over Norwich på Boxing Day. Foto: John Sible / Ritzau Scanpix.

Men på samme måde som Granit Xhaka hjælper sine holdkammerater på banen med sin pasningsfod, rakte schweizeren ud til den ødelagte fan med et tilbud, som han nok ikke vil glemme foreløbigt.

- Jeg så, at du var ked af, at kampen blev aflyst, når du havde ventet så lang tid på at flyve over for at se os (spille, red.), skrev Xhaka på Instagram ifølge Football London og fortsatte:

- Hvis du stadig er i Londen den 1. januar, når Arsenal spiller mod Manchester City, vil jeg gerne tage dig med som min gæst, så jeg kan takke dig for din dedikation. Har du lyst til det?

På Twitter gav Jack Robinson udtryk for, at han næsten ikke kunne tro det, han læste, ligesom han erklærede sin kærlighed overfor klubben og i særdeleshed Xhaka.

Dermed blev en juleperiode, der var ved at udvikle sig til en kold en af slagsen, alligevel varm for de to amerikanske fans.

Har trukket negative overskrifter

Den 29-årige centrale midtbanespiller har spillet i Arsenal siden 2016 og er dermed en af de mere erfarne spillere i klubben. Men tilværelsen i London har ikke altid været lige let.

Xhaka var ikke tilfreds, da Arsenal-fans buhede ham ud af banen i oktober 2019. Foto: DAVID KLEIN / Ritzau Scanpix.

I sommeren 2019 blev han udpeget som manden, der skulle bære anførerbindet for 'The Gunners'. Få måneder efter var det dog væk fra armen igen.

I kølvandet af en periode med sløjt spil blev han efter en kamp mod Crystal Palace buhet ud af egne fans. Schweizeren tog til takke ved at løfte sin hånd provokatorisk op til øret, før han tog sin trøje af og nægtede at give hånd til den daværende Arsenal-manager Unai Emery.

Konsekvensen var ikke til at misforstå. Emery flåede anførerbindet af ham.

I de seneste fem kampe har han dog været en fast bestanddel af nuværende manager Mikel Artetas mandskab, hvor klubben har vundet alle fem opgør.