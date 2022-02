Rørende øjeblik: Ung City-fan bryder grædende sammen

En ung Manchester City-fan fik en oplevelse for livet, da han fik overrakt en trøje fra en af sine helte lørdag aften

Fodboldstjernen Kevin De Bruyne har gjort en purung fan meget lykkelig.

Efter Manchester Citys 1-0-sejr over Everton lørdag aften kastede belgieren sin kamptrøje ud til drengens familie, og de var selvfølgelig helt afklaret med, at trøjen skulle gives til det unge familiemedlem.

Den unge dreng, som var klædt i de lyseblå Manchester City-farver, blev så overvældet, at han slet ikke kunne holde tårerne tilbage.

Efterfølgende kunne man se, hvordan han sammen med sin familie var rørt over hele situationen.

Se det rørende klip i videoen i toppen af artiklen.

Det var drengens første udebanekamp, da han sammen med sin far var taget til Evertons hjemmebane, Goodison Park.

Det kunne man aflæse på et skilt, han havde medbragt til opgøret.

- Min første udekamp. Det ville ikke gøre noget med en trøje - Manchester City FC, stod der på drengens skilt.

Manchester City vandt kampen med 1-0 efter en sen scoring af Phil Foden i det 82. minut.

Manchester-klubben indtager førstepladsen i Premier League, mens Everton roder rundt på 17. pladsen.