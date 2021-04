Røverbande får over 100 års fængsel

Tilbage i 2019 blev Mesut Özil forsøgt røvet af to mænd med knive, men det lykkedes ikke takket være Sead Kolasinac, der forsvarede tyskeren, som også havde sin kæreste med i bilen.

Efterfølgende blev to mænd anholdt i sagen - Jordan Northover og Ashley Smith.

Det viser sig nu, at de to gerningsmænd - sammen med seks andre - forsøgte at røve mennesker i de rige områder i London. Det skriver Sport1.

Banden på otte personer havde over 20 sigtelser mod sig, som blevet begået fra april 2019 og frem til 2020.

Nu har de været for retten, og tilsammen er de blevet idømt over 100 års fængsel.

Jordan Northover fik seks år for røveriet mod de to Arsenal-spillere og blev i alt idømt 18 års fængsel.

