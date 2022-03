Roman Abramovich i desperat gemmeleg

Det er i den grad trængselstider for Roman Abramovich, der kæmper en desperat kamp for at undgå, at hans mange milliarder bliver beslaglagt af EU.

Den snart forhenværende Chelsea-ejer er en af de oligarker, som har nydt godt af relationen til Vladimir Putin, og nu klapper fælden med EU's sanktioner, hvor en række russiske oligarker får deres værdier beslaglagt som en konsekvens af relationerne til den krigsførende russiske præsident.

For Abramovich handler det blandt andet om at holde sin to luksus-yachter, Solaris og Eclipse, og sin private jet udenfor EU's rækkevidde, så nu har han kastet sig ud i en desperat gemmeleg for at holde på sit dyre legetøj.

Derfor er hans superyacht Solaris, der har en værdi af vanvittige 3.8 mia. kroner netop nu på vej fra Montenegro til Tyrkiet. Det skriver Sky News.

Forinden havde den dyre skude været til reparation i Barcelona, og hvis ikke Roman Abramovich havde fået den flyttet, var den efter al sandsynlighed blevet beslaglagt.

Den anden halvdel af russerens private armada, Eclipse, ligger nu trygt udenfor EU's rækkevidde ved Algeriets kyst. Yachten, der vurderes til en værdi af 2.5 mia. kroner blev i sin tid testet ud for Frederikshavn, inden Abramovich overtog den. Eclipse, der blandt andet er udstyret med en mini-ubåd, diskotek og to swimmingpools, tiltrak sig stor opmærksomhed, da den i 2015 lå til kaj i København.

Eclipse knipset af Ekstra Bladets fotograf, da skiibet lå til kaj i København. Foto: Linda Johansen

Solaris er sejlet til Tyrkiet for at undgå beslaglæggelse. Foto: Ritzau Scanpix

Søndag blev en noget brugt Roman Abramovich fotograferet i Ben Gurion Airport i Tel Aviv. Det kan du læse mere om her: Her er billederne: Spottet i lufthavn

Abramovich er israelsk statsborger, og da Israel ikke er omfattet af sanktionerne, er hans værdier sikre der.

Det er hans private jet også nu. Flyet, en Gulfstream G650ER jet, fløj fra Israel videre til Tyrkiet, inden det tirsdag fortsatte til Moskva.

På grund af de vidtrækkende sanktioner er alle Roman Abramovich' aktiver i Storbritannien indefrosset. Ligesom situationen i hans fodboldklub, Chelsea, stadig er særdeles usikker. Han må heller ikke rejse ind i Storbritannien.

Lige nu er et salg af klubben ikke muligt, ligesom klubben ikke må sælge billetter eller på andre måder sikre indtægter. Læs mere her: Kæmpe billetkaos

Roman Abramovich blev forleden spottet i lufthavnen i Tel Aviv. Foto: Ritzau Scanpix

Trumfer igennem: Chelsea må spille

Går til modangreb: - Bizart og yderst ironisk

Premier Manager: Dem SKAL du have